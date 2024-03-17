Появились предварительные итоги выборов президента

ФОМ: Путин предварительно набрал 87,8% голосов избирателей на выборах

17 марта 2024 в 23:03 Размер текста - 17 +

Владимир Путин, по предварительным результатам, набрал 87% голосов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году На выборах президента России, по предварительным данным экзитполов, побеждает самовыдвиженец Владимир Путин с результатом 87%. Такими результатами опроса делятся Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). «Владимир Путин (самовыдвижение) — 87,8%. Николай Харитонов (КПРФ) — 4,7%. Владислав Даванков (Новые люди) — 3,6%. Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 2,5%. Недействительные бюллетени — 1,4%», — говорится в результатах опроса ФОМ. Респондентам был задан вопрос «За какого кандидата на выборах президента Российской Федерации вы проголосовали?». ФОМ провел опрос на выходе с избирательных участков с 15 по 17 марта 2024 года. В нем участвовали 230 тысяч россиян старше 18 лет. Метод опроса — использование использованием электронных анкет на планшетах или смартфонах. В случае поломки или при отсутствии интернета допускалось использование бумажной анкеты. Схожие данные экзитполов приводит ВЦИОМ. Путин набрал 87% голосов, Харитонов — 4,6%. Даванков — 3,6%. Слуцкий — 2,5%. ВЦИОМ провел анонимный опрос на планшетах (1.318 участков) и через заполнение опросного листа (82 участка) с 15 по 17 марта. В нем было опрошено больше 466 тысяч россиян старше 18 лет. В РФ завершились трехдневные президентские выборы. Избирателям предстояло выбрать, кто из четырех кандидатов займет место президента страны. Среди них: самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На выборах президента России, по предварительным данным экзитполов, побеждает самовыдвиженец Владимир Путин с результатом 87%. Такими результатами опроса делятся Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). «Владимир Путин (самовыдвижение) — 87,8%. Николай Харитонов (КПРФ) — 4,7%. Владислав Даванков (Новые люди) — 3,6%. Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 2,5%. Недействительные бюллетени — 1,4%», — говорится в результатах опроса ФОМ. Респондентам был задан вопрос «За какого кандидата на выборах президента Российской Федерации вы проголосовали?». ФОМ провел опрос на выходе с избирательных участков с 15 по 17 марта 2024 года. В нем участвовали 230 тысяч россиян старше 18 лет. Метод опроса — использование использованием электронных анкет на планшетах или смартфонах. В случае поломки или при отсутствии интернета допускалось использование бумажной анкеты. Схожие данные экзитполов приводит ВЦИОМ. Путин набрал 87% голосов, Харитонов — 4,6%. Даванков — 3,6%. Слуцкий — 2,5%. ВЦИОМ провел анонимный опрос на планшетах (1.318 участков) и через заполнение опросного листа (82 участка) с 15 по 17 марта. В нем было опрошено больше 466 тысяч россиян старше 18 лет. В РФ завершились трехдневные президентские выборы. Избирателям предстояло выбрать, кто из четырех кандидатов займет место президента страны. Среди них: самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).