Общество Работа В Тюменской области раскрыли, какие специалисты стали наиболее востребованы в регионе HeadHunter: в Тюменской области нуждаются в рабочем персонале 17 марта 2024 в 23:47 Размер текста - 17 + Тюменские работодатели нуждаются в рабочем персонале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области в этом году работодатели нуждаются в рабочем персонале. Спрос на таких сотрудников составил 22%. Об этом URA.RU рассказали специалисты HeadHunter. «В Тюменской области наибольший спрос приходится на вакансии с массовым подбором персонала. В них входят сотрудники из категории „Рабочий персонал“ (22%), „Продажи, обслуживание клиентов“ (20%), „Строительство“ (19%), „Производство, сервисное обслуживание“ (18%), „Транспорт, логистика“ (13%)», — рассказали специалисты журналисту URA.RU. Категория персонала «рабочие» подразумевает наличие сотрудников, которые заняты созданием различных материальных ценностей: ремонтом или перемещением грузов, перевозкой пассажиров, предоставлением материальных услуг. Кроме того, в данную категорию входят дворники, уборщицы, охранники, курьеры и гардеробщики. В прошлом году в регионе был высокий дефицит на сотрудников в сферах строительства, обрабатывающих производств и сельском хозяйстве. В топе у работодателей были маляры, швеи, овощеводы и другие рабочие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Тюменской области в этом году работодатели нуждаются в рабочем персонале. Спрос на таких сотрудников составил 22%. Об этом URA.RU рассказали специалисты HeadHunter. «В Тюменской области наибольший спрос приходится на вакансии с массовым подбором персонала. В них входят сотрудники из категории „Рабочий персонал“ (22%), „Продажи, обслуживание клиентов“ (20%), „Строительство“ (19%), „Производство, сервисное обслуживание“ (18%), „Транспорт, логистика“ (13%)», — рассказали специалисты журналисту URA.RU. Категория персонала «рабочие» подразумевает наличие сотрудников, которые заняты созданием различных материальных ценностей: ремонтом или перемещением грузов, перевозкой пассажиров, предоставлением материальных услуг. Кроме того, в данную категорию входят дворники, уборщицы, охранники, курьеры и гардеробщики. В прошлом году в регионе был высокий дефицит на сотрудников в сферах строительства, обрабатывающих производств и сельском хозяйстве. В топе у работодателей были маляры, швеи, овощеводы и другие рабочие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям