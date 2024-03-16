16 марта 2024

В Тюменской области раскрыли, какие специалисты стали наиболее востребованы в регионе

HeadHunter: в Тюменской области нуждаются в рабочем персонале
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские работодатели нуждаются в рабочем персонале Фото:

В Тюменской области в этом году работодатели нуждаются в рабочем персонале. Спрос на таких сотрудников составил 22%. Об этом URA.RU рассказали специалисты HeadHunter.

«В Тюменской области наибольший спрос приходится на вакансии с массовым подбором персонала. В них входят сотрудники из категории „Рабочий персонал“ (22%), „Продажи, обслуживание клиентов“ (20%), „Строительство“ (19%), „Производство, сервисное обслуживание“ (18%), „Транспорт, логистика“ (13%)», — рассказали специалисты журналисту URA.RU.

Категория персонала «рабочие» подразумевает наличие сотрудников, которые заняты созданием различных материальных ценностей: ремонтом или перемещением грузов, перевозкой пассажиров, предоставлением материальных услуг. Кроме того, в данную категорию входят дворники, уборщицы, охранники, курьеры и гардеробщики.

В прошлом году в регионе был высокий дефицит на сотрудников в сферах строительства, обрабатывающих производств и сельском хозяйстве. В топе у работодателей были маляры, швеи, овощеводы и другие рабочие.

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В Тюменской области в этом году работодатели нуждаются в рабочем персонале. Спрос на таких сотрудников составил 22%. Об этом URA.RU рассказали специалисты HeadHunter. «В Тюменской области наибольший спрос приходится на вакансии с массовым подбором персонала. В них входят сотрудники из категории „Рабочий персонал“ (22%), „Продажи, обслуживание клиентов“ (20%), „Строительство“ (19%), „Производство, сервисное обслуживание“ (18%), „Транспорт, логистика“ (13%)», — рассказали специалисты журналисту URA.RU. Категория персонала «рабочие» подразумевает наличие сотрудников, которые заняты созданием различных материальных ценностей: ремонтом или перемещением грузов, перевозкой пассажиров, предоставлением материальных услуг. Кроме того, в данную категорию входят дворники, уборщицы, охранники, курьеры и гардеробщики. В прошлом году в регионе был высокий дефицит на сотрудников в сферах строительства, обрабатывающих производств и сельском хозяйстве. В топе у работодателей были маляры, швеи, овощеводы и другие рабочие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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