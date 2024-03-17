Политика Выборы Даванков заявил о несомненной победе Путина 17 марта 2024 в 23:42 Размер текста - 17 + Владислав Даванков (на фото) заявил, что Владимир Путин победил на выборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Самовыдвиженец Владимир Путин — несомненный победитель на выборах президента РФ. Об этом заявил кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. «Конечно же, победитель — это Владимир Владимирович Путин», — сказал Даванков журналистам. Его слова приводит РИА Новости. После обработки 30% протоколов по итогам выборов президента лидирует Путин с 87,68% голосов. У Николая Харитонова 3,95%, у Даванкова — 3,81% голосов, у Леонида Слуцкого (ЛДПР) 3,01% голосов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Самовыдвиженец Владимир Путин — несомненный победитель на выборах президента РФ. Об этом заявил кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. «Конечно же, победитель — это Владимир Владимирович Путин», — сказал Даванков журналистам. Его слова приводит РИА Новости. После обработки 30% протоколов по итогам выборов президента лидирует Путин с 87,68% голосов. У Николая Харитонова 3,95%, у Даванкова — 3,81% голосов, у Леонида Слуцкого (ЛДПР) 3,01% голосов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям