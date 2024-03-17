17 марта 2024

Даванков заявил о несомненной победе Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владислав Даванков на встрече со сторонниками и в общественном транспорте. Екатеринбург, даванков владислав
Владислав Даванков (на фото) заявил, что Владимир Путин победил на выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Самовыдвиженец Владимир Путин — несомненный победитель на выборах президента РФ. Об этом заявил кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

«Конечно же, победитель — это Владимир Владимирович Путин», — сказал Даванков журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

После обработки 30% протоколов по итогам выборов президента лидирует Путин с 87,68% голосов. У Николая Харитонова 3,95%, у Даванкова — 3,81% голосов, у Леонида Слуцкого (ЛДПР) 3,01% голосов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самовыдвиженец Владимир Путин — несомненный победитель на выборах президента РФ. Об этом заявил кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. «Конечно же, победитель — это Владимир Владимирович Путин», — сказал Даванков журналистам. Его слова приводит РИА Новости. После обработки 30% протоколов по итогам выборов президента лидирует Путин с 87,68% голосов. У Николая Харитонова 3,95%, у Даванкова — 3,81% голосов, у Леонида Слуцкого (ЛДПР) 3,01% голосов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...