Даванков заявил о несомненной победе Путина

Владислав Даванков (на фото) заявил, что Владимир Путин победил на выборах
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Самовыдвиженец Владимир Путин — несомненный победитель на выборах президента РФ. Об этом заявил кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков.
«Конечно же, победитель — это Владимир Владимирович Путин», — сказал Даванков журналистам. Его слова приводит РИА Новости.
После обработки 30% протоколов по итогам выборов президента лидирует Путин с 87,68% голосов. У Николая Харитонова 3,95%, у Даванкова — 3,81% голосов, у Леонида Слуцкого (ЛДПР) 3,01% голосов.
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