В мире Европа В Германии отказались поздравлять Путина в случае его победы на выборах 18 марта 2024 в 01:08 Размер текста - 17 + Власти ФРГ не поздравят Путина, когда станет известно о его победе на выборах Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не будет поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом заявила пресс-секретарь главы ФРГ Серстин Гаммелин. «Письма не будет», — передает издание Tagesspiegel слова Гаммелин. Таким образом Федеральный президент Штайнмайер не направит Путину поздравление по поводу продолжения срока его полномочий. Ранее посол по особым поручениям, замглавы комиссии МИД России по выборам Геннадий Аскальдович заявил, что власти ФРГ пытаются вмешиваться в президентские выборы в России через НПО и СМИ. Он добавил, что в Германии стараются очернить нашу избирательную кампанию, поставить под сомнение избирательный процесс в РФ, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не будет поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом заявила пресс-секретарь главы ФРГ Серстин Гаммелин. «Письма не будет», — передает издание Tagesspiegel слова Гаммелин. Таким образом Федеральный президент Штайнмайер не направит Путину поздравление по поводу продолжения срока его полномочий. Ранее посол по особым поручениям, замглавы комиссии МИД России по выборам Геннадий Аскальдович заявил, что власти ФРГ пытаются вмешиваться в президентские выборы в России через НПО и СМИ. Он добавил, что в Германии стараются очернить нашу избирательную кампанию, поставить под сомнение избирательный процесс в РФ, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям