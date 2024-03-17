ЦИК опубликовал предварительные результаты выборов президента РФ по ХМАО

В ХМАО появились первые результаты подсчета голосов на выборах президента РФ. По предварительным данным, обработано более 50% бюллетеней. Владимира Путина поддержали 86,03% избирателей, Николая Харитонова (КПРФ) — 5,87%, Леонида Слуцкого (ЛДПР) — 4,69%, Вячеслава Даванкова («Новые люди») — 2,55% избирателей.
«Владимир Путин поддержали — 86,03% избирателей, Николай Харитонов (КПРФ) — 5,87%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 4,69%, Вячеслав Даванков („Новые люди“) — 2,55% избирателей», — опубликовано на портале «ГАС Выборы». Данные актуальны по итогам обработки приблизительно 25% голосов избирателей.
Окончательные итоги будут подведены после обработки всех бюллетеней. По предварительной информации окружного избиркома ХМАО, ожидается, что это произойдет утром 18 марта.
Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО смогли привлечь почти миллион избирателей на участки. Явка побила все рекорды выборов за историю округа.
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