17 марта 2024

ЦИК опубликовал предварительные результаты выборов президента РФ по ХМАО

В ХМАО Путин набрал более 86% голосов избирателей
© Служба новостей «URA.RU»
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Подсчет бюллетеней на избирательном учатске в гимназии № 104. Екатеринбург, коиб, подсчет бюллетеней, выборы 2024
В ХМАО обработано порядка половины бюллетеней Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В ХМАО появились первые результаты подсчета голосов на выборах президента РФ. По предварительным данным, обработано более 50% бюллетеней. Владимира Путина поддержали 86,03% избирателей, Николая Харитонова (КПРФ) — 5,87%, Леонида Слуцкого (ЛДПР) — 4,69%, Вячеслава Даванкова («Новые люди») — 2,55% избирателей.

«Владимир Путин поддержали — 86,03% избирателей, Николай Харитонов (КПРФ) — 5,87%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 4,69%, Вячеслав Даванков („Новые люди“) — 2,55% избирателей», — опубликовано на портале «ГАС Выборы». Данные актуальны по итогам обработки приблизительно 25% голосов избирателей.

Окончательные итоги будут подведены после обработки всех бюллетеней. По предварительной информации окружного избиркома ХМАО, ожидается, что это произойдет утром 18 марта.

Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО смогли привлечь почти миллион избирателей на участки. Явка побила все рекорды выборов за историю округа.

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В ХМАО появились первые результаты подсчета голосов на выборах президента РФ. По предварительным данным, обработано более 50% бюллетеней. Владимира Путина поддержали 86,03% избирателей, Николая Харитонова (КПРФ) — 5,87%, Леонида Слуцкого (ЛДПР) — 4,69%, Вячеслава Даванкова («Новые люди») — 2,55% избирателей. «Владимир Путин поддержали — 86,03% избирателей, Николай Харитонов (КПРФ) — 5,87%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 4,69%, Вячеслав Даванков („Новые люди“) — 2,55% избирателей», — опубликовано на портале «ГАС Выборы». Данные актуальны по итогам обработки приблизительно 25% голосов избирателей. Окончательные итоги будут подведены после обработки всех бюллетеней. По предварительной информации окружного избиркома ХМАО, ожидается, что это произойдет утром 18 марта. Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО смогли привлечь почти миллион избирателей на участки. Явка побила все рекорды выборов за историю округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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