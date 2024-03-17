Власти ХМАО впервые привели миллион избирателей на выборы

На выходных президентская кампания стала самым зрелищным шоу для югорчан

18 марта 2024 в 00:07 Размер текста - 17 +

В ХМАО отмечают небывалую активизацию электората Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Президентская кампания 2024 года в ХМАО войдет в историю рекордными показателями по явке. По состоянию на 18:00 17 марта она составляет 84,51%. Властям удалось добиться прихода на избирательные участки почти миллиона избирателей — точная цифра станет известна по окончании подсчетов. Далеко позади остались результаты голосования 2008 года — 76,82%. Прежде именно они считались самыми массовыми выборами за всю новейшую историю региона. Самыми результативными по явке за всю историю Югры были президентские выборы 2008 года. Тогда на участки пришли 78,62% (более 793 тысяч) избирателей. Повторить успех и преодолеть хотя бы 70%-й порог ни до, ни после не удавалось. Ближе всего к нему был показатель 2018 года — 69,74%. Впрочем, и ниже 60% он не опускался. Муниципалитеты ХМАО показали рекордную явку: на участках были очереди Фото: Елена Антипина @ URA.RU Нынешние выборы показали максимальную мобилизацию в муниципалитетах. Традиционно обладающие низкой политической мотивацией жители мегаполисов буквально «порвали шаблоны» и все как один показали явку выше 80%. Самый крупный город Югры, Сургут, добился беспрецедентной явки в 81,48%. В окружной столице на участки пришли 91,77% избирателей, в Нижневартовске — 84,31%, в Нефтеюганске — 86,18%. Суммарно только за счет этих четырех городов округ получил голоса 498 996 югорчан. Только два муниципалитета не смогли преодолеть барьер в 80% — это Советский район и Мегион. Явку выше 90% показали Белоярский, Нефтеюганский и Нижневартовский районы. Традиционно, югорчане на всех федеральных выборах (не только президентские кампании, но выборы в Госдуму или референдум по Конституции) были менее активны, чем жители соседних регионов «тюменской матрешки». Источник URA.RU, близкий к югорскому истеблишменту, уточнял, что на президентских выборах задачей минимум было продемонстрировать положительную динамику по сравнению с показателями 2018 года, когда явка составила 69,7% (более 788 тысяч) избирателей. Вопрос достижения требуемых федеральным центром 80% явки казался крайне амбициозной задачей. Однако округ совершил, без преувеличения, политическое чудо — не только превысил 80%-й порог, но и смог превысить ожидаемые по данным обходов домовладений 83%. Такого результата удалось добиться, использовав целый арсенал различных политтехнологий. В ХМАО участники викторины получили автомобили и квартиры Фото: Елена Антипина @ URA.RU Глава коммуникационного агентства Generation Brand & Communications Борис Григорьев отмечает хорошую работу окружных властей по организации выборов. Особенно высоко он оценил викторину. «Она принесла очень хороший результат. Люди с большим энтузиазмом восприняли этот проект. Действительно, нужно устраивать такие актуальные мобилизационные мероприятия для привлечения людей. В СССР люди приходили на выборы, потому что работали буфеты. Можно было купить и съесть то, чего не было в обычной жизни. Сейчас, конечно, актуальнее викторина — это очень хороший проект», — отметил эксперт. Викторина «Достижения югры», ответив на вопросы которой, можно было получить в подарок машину или квартиру в числе миллиона призов, привлекла внимание более 909 тысяч югорчан. Получить подарок могли даже дети — регистрировались участники с 7 лет. Подарочный фонд был беспрецедентным для Югры — порядка двух десятков квартир и 30 машин. Люди буквально стояли в очередях — сначала чтобы проголосовать, а затем — чтобы узнать, выиграл ты или нет. В итоге, на участки приходили целыми семьями. А там югорчан уже поджидали аниматоры и маскоты. Новость по теме Сказочные персонажи заполонили избирательные участки ХМАО Первой ростовой куклой, которая привлекла внимание не только жителей Югры, но и всей России, стал Чебурашка из Югорска. Администрация города успела опубликовать фото сказочного героя раньше всех. Контент с пушистым героем, раздающим апельсины в авоське, стал вирусным и получил миллионные охваты. Путь Чебурашки продолжился в Пыть-Яхе, его видели и в других регионах страны. В итоге югорские муниципалитеты устроили соревнования маскотов — в Югре голосовали Марфушенька с гигантской щукой, Красная Королева Ирацибета, Красавица и Чудовище. Символами выборов стали обезьяна Абу, которую хозяин взял с собой на выборы в Сургуте, кот Рыжик из Лангепаса — неофициальный сотрудник УИК — и месячный младенец Владимир-Путин, которого родители привезли в коляске. Регулярно в медиа публиковались истории о новых героях — женившихся, отмечавших юбилеи на участках и добиравшихся до заветных бюллетеней через заснеженную тайгу. Каждому возрасту и каждой целевой группе достался свой герой. Такого наплыва маскотов, как в Югре, не было ни в одном регионе УрФО. Праздничную атмосферу поддерживали народные гулянья и различные фестивали. «На выходных были организованы народные гуляния на масленницу, повсеместно проводились концерты. Помогла и оттепель — люди шли семьями гулять, а неподалеку от участков продавались блины и жгли чучело Зимы. Главное — не оставаться дома, а ивенты старались организовать так, чтобы выманить югорчан из квартиры свежий воздух. Ну, а раз ты уже вышел, можно и до участка пройтись — логика была такой», — уточнил один собеседников, занимающийся организацией выборов в Югре. Политолог Александр Безделов уточнил, что и сама праздничная атмосфера, и проведенная викторина могли принести любым выборам существенную прибавку к явке. «Особенно сейчас, когда мы живем не в самое простое время, и праздников не хватает людям. И хорошая погода, и организация со стороны властей — в совокупности все это могло добавить порядка 15-20% к числу избирателей. Однако это, конечно же, далеко не все, что помогло добиться таких показателей. Без привлечения административного ресурса это сделать невозможно, но у югорских властей есть серьезный опыт организации выборов. Но задача достичь максимально высоких показателей была поставлена на федеральном уровне», — прокомментировал эксперт. Статья по теме Какие еще технологии использовали власти ХМАО, чтобы привлечь избирателей Однако на откуп хорошей погоде и веселой массовке результаты явки никто отдавать не спешил. По слухам, руководители «Сургутнефтегаза», «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и дочерних предприятия Роснефти лично включились в подготовку региона к выборам президента России. К примеру, начальники структурных подразделений «Сургутнефтегаза» ежедневно направляли для своего шефа Владимира Богданова доклады о проделанной работе по мобилизации нефтяников. «На предприятия за каждым отделом закреплен сотрудник, который проводит разъяснительную работу с личным составом. В дни голосования у них будет полная картина в режиме реального времени о том, кто воспользовался своим избирательным правом, а кто еще не успел. Вся информация в виде контрольных цифр уходит в аппарат, а потом лично на стол к Богданову», — поделился инсайдер в «Сургутнефтегазе». Источник в политическом бомонде округа отметил, что Югре удалось максимально приблизиться к явке в миллион голосов избирателей. «Но это очень высокий процент. Заявленный по результатам обходов „ИнформУИК“ показатель 83% выполнил», — уточнил информатор. Ожидается, что финальные данные по явке в округе будут опубликованы в понедельник, 18 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президентская кампания 2024 года в ХМАО войдет в историю рекордными показателями по явке. По состоянию на 18:00 17 марта она составляет 84,51%. Властям удалось добиться прихода на избирательные участки почти миллиона избирателей — точная цифра станет известна по окончании подсчетов. Далеко позади остались результаты голосования 2008 года — 76,82%. Прежде именно они считались самыми массовыми выборами за всю новейшую историю региона. Нынешние выборы показали максимальную мобилизацию в муниципалитетах. Традиционно обладающие низкой политической мотивацией жители мегаполисов буквально «порвали шаблоны» и все как один показали явку выше 80%. Самый крупный город Югры, Сургут, добился беспрецедентной явки в 81,48%. В окружной столице на участки пришли 91,77% избирателей, в Нижневартовске — 84,31%, в Нефтеюганске — 86,18%. Суммарно только за счет этих четырех городов округ получил голоса 498 996 югорчан. Только два муниципалитета не смогли преодолеть барьер в 80% — это Советский район и Мегион. Явку выше 90% показали Белоярский, Нефтеюганский и Нижневартовский районы. Традиционно, югорчане на всех федеральных выборах (не только президентские кампании, но выборы в Госдуму или референдум по Конституции) были менее активны, чем жители соседних регионов «тюменской матрешки». Источник URA.RU, близкий к югорскому истеблишменту, уточнял, что на президентских выборах задачей минимум было продемонстрировать положительную динамику по сравнению с показателями 2018 года, когда явка составила 69,7% (более 788 тысяч) избирателей. Вопрос достижения требуемых федеральным центром 80% явки казался крайне амбициозной задачей. Однако округ совершил, без преувеличения, политическое чудо — не только превысил 80%-й порог, но и смог превысить ожидаемые по данным обходов домовладений 83%. Такого результата удалось добиться, использовав целый арсенал различных политтехнологий. Глава коммуникационного агентства Generation Brand & Communications Борис Григорьев отмечает хорошую работу окружных властей по организации выборов. Особенно высоко он оценил викторину. «Она принесла очень хороший результат. Люди с большим энтузиазмом восприняли этот проект. Действительно, нужно устраивать такие актуальные мобилизационные мероприятия для привлечения людей. В СССР люди приходили на выборы, потому что работали буфеты. Можно было купить и съесть то, чего не было в обычной жизни. Сейчас, конечно, актуальнее викторина — это очень хороший проект», — отметил эксперт. Викторина «Достижения югры», ответив на вопросы которой, можно было получить в подарок машину или квартиру в числе миллиона призов, привлекла внимание более 909 тысяч югорчан. Получить подарок могли даже дети — регистрировались участники с 7 лет. Подарочный фонд был беспрецедентным для Югры — порядка двух десятков квартир и 30 машин. Люди буквально стояли в очередях — сначала чтобы проголосовать, а затем — чтобы узнать, выиграл ты или нет. В итоге, на участки приходили целыми семьями. А там югорчан уже поджидали аниматоры и маскоты. Первой ростовой куклой, которая привлекла внимание не только жителей Югры, но и всей России, стал Чебурашка из Югорска. Администрация города успела опубликовать фото сказочного героя раньше всех. Контент с пушистым героем, раздающим апельсины в авоське, стал вирусным и получил миллионные охваты. Путь Чебурашки продолжился в Пыть-Яхе, его видели и в других регионах страны. В итоге югорские муниципалитеты устроили соревнования маскотов — в Югре голосовали Марфушенька с гигантской щукой, Красная Королева Ирацибета, Красавица и Чудовище. Символами выборов стали обезьяна Абу, которую хозяин взял с собой на выборы в Сургуте, кот Рыжик из Лангепаса — неофициальный сотрудник УИК — и месячный младенец Владимир-Путин, которого родители привезли в коляске. Регулярно в медиа публиковались истории о новых героях — женившихся, отмечавших юбилеи на участках и добиравшихся до заветных бюллетеней через заснеженную тайгу. Каждому возрасту и каждой целевой группе достался свой герой. Такого наплыва маскотов, как в Югре, не было ни в одном регионе УрФО. Политолог Александр Безделов уточнил, что и сама праздничная атмосфера, и проведенная викторина могли принести любым выборам существенную прибавку к явке. «Особенно сейчас, когда мы живем не в самое простое время, и праздников не хватает людям. И хорошая погода, и организация со стороны властей — в совокупности все это могло добавить порядка 15-20% к числу избирателей. Однако это, конечно же, далеко не все, что помогло добиться таких показателей. Без привлечения административного ресурса это сделать невозможно, но у югорских властей есть серьезный опыт организации выборов. Но задача достичь максимально высоких показателей была поставлена на федеральном уровне», — прокомментировал эксперт. Однако на откуп хорошей погоде и веселой массовке результаты явки никто отдавать не спешил. По слухам, руководители «Сургутнефтегаза», «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и дочерних предприятия Роснефти лично включились в подготовку региона к выборам президента России. К примеру, начальники структурных подразделений «Сургутнефтегаза» ежедневно направляли для своего шефа Владимира Богданова доклады о проделанной работе по мобилизации нефтяников. «На предприятия за каждым отделом закреплен сотрудник, который проводит разъяснительную работу с личным составом. В дни голосования у них будет полная картина в режиме реального времени о том, кто воспользовался своим избирательным правом, а кто еще не успел. Вся информация в виде контрольных цифр уходит в аппарат, а потом лично на стол к Богданову», — поделился инсайдер в «Сургутнефтегазе». Источник в политическом бомонде округа отметил, что Югре удалось максимально приблизиться к явке в миллион голосов избирателей. «Но это очень высокий процент. Заявленный по результатам обходов „ИнформУИК“ показатель 83% выполнил», — уточнил информатор. Ожидается, что финальные данные по явке в округе будут опубликованы в понедельник, 18 марта.