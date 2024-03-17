Политика Выборы Стали известны результаты голосования в новых регионах России Путин набирает 94,12% на выборах президента РФ в ЛНР 18 марта 2024 в 01:43 Размер текста - 17 + Путин лидирует после обработки протоколов в новых регионах Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Самовыдвиженец Владимир Путин лидирует после обработки всех протоколов в новых регинах России — Луганской народной республике, Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областях. Такие данные приводит Центризбирком. Путин после обработки 100% протоколов в Луганской народной республике лидирует с 94,12% голосов, передает данные ЦИК РФ РИА Новости. Владислав Даванков от партии «Новые люди» набирает 1,39% голосов, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий получил 2,13%, Николай Харитонов от КПРФ — 1,91%. В Донецкой народной республике за Путина проголосовали 95,23% избирателей. Свои голоса за Даванкова отдали 1,33%, за Слуцкого — 1,53%, за Харитонова — 1,62%. В Херсонской области после обработки всех протоколов у Путина 88,12% голосов. Такие данные указаны на табло в ЦИК РФ. Даванков набирает 2,03% голосов, Слуцкий — 4,6%, Харитонов — 4,88%. В Запорожской области за Путина проголосовали 92,83% избирателей, сообщает ЦИК РФ. Даванков — 1,87%, Слуцкий — 2,52%, Харитонов — 2,21%. Спикер Госдумы Вячеслав Володин завил, что президентские выборы в России показали консолидацию общества и высочайший уровень доверия Путину. Володин добавил, что Вашингтону, Брюсселю и киевскому режиму «не удалось запугать людей». По итогам обработки 60,09% протоколов самовыдвиженец Путин получил 87,26% голосов, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Самовыдвиженец Владимир Путин лидирует после обработки всех протоколов в новых регинах России — Луганской народной республике, Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областях. Такие данные приводит Центризбирком. Путин после обработки 100% протоколов в Луганской народной республике лидирует с 94,12% голосов, передает данные ЦИК РФ РИА Новости. Владислав Даванков от партии «Новые люди» набирает 1,39% голосов, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий получил 2,13%, Николай Харитонов от КПРФ — 1,91%. В Донецкой народной республике за Путина проголосовали 95,23% избирателей. Свои голоса за Даванкова отдали 1,33%, за Слуцкого — 1,53%, за Харитонова — 1,62%. В Херсонской области после обработки всех протоколов у Путина 88,12% голосов. Такие данные указаны на табло в ЦИК РФ. Даванков набирает 2,03% голосов, Слуцкий — 4,6%, Харитонов — 4,88%. В Запорожской области за Путина проголосовали 92,83% избирателей, сообщает ЦИК РФ. Даванков — 1,87%, Слуцкий — 2,52%, Харитонов — 2,21%. Спикер Госдумы Вячеслав Володин завил, что президентские выборы в России показали консолидацию общества и высочайший уровень доверия Путину. Володин добавил, что Вашингтону, Брюсселю и киевскому режиму «не удалось запугать людей». По итогам обработки 60,09% протоколов самовыдвиженец Путин получил 87,26% голосов, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям