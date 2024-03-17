На выборы президента России в ХМАО пришло рекордное количество молодежи

18 марта 2024 в 02:36 Размер текста - 17 +

Голосование для молодежи превратилось в референдум против несправедливости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На выборы президента России в Югре пришло рекордное количество молодежи. Только среди студентов Югорского госуниверситета явка на избирательные участки в первый день голосования составила 72,5%. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из политистеблишмента ХМАО. «На моей памяти такого не было никогда. Обычно к выборам студенты относились равнодушно, но в этом году совершенно иная картина», — рассказывает инсайдер. С такими наблюдениями согласна и заведующая кафедрой политологии СурГУ Надежда Ушакова. По ее мнению, действия геополитических противников России спровоцировали глубинный протест, свойственный всем молодым людям, однако ошиблись с его направлением. Голосование на выборах президента для молодежи превратилось в референдум против несправедливости. «Мы видим уникальную ситуацию, когда совершенно внутренняя установка молодежи на протест обращена не в адрес действующей власти, а в ответную реакцию на действия геополитических противников России. Причем заодно вместе с противниками внезапно оказались и зарубежные бренды, которые были частью обыденной жизни молодых, а после ушли из России по политическим причинам. Молодые люди воспринимают это как предательство: мы предпочитали вас, верили в вашу уникальность и готовы были сотрудничать дальше, а вы отвернулись от нас», — считает Ушакова. Она уточнила, что такое отношение, вопреки ожиданиям извне, привело к усилению патриотизма, гордости за свою страну и ее историю. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО, как и во всей стране, завершилось голосование на выборах президента РФ. Явка в Югре по состоянию на 18:00 17 марта составила 84,51%. По предварительным данным, было обработано более 50% бюллетеней. Как уточнили в окружном избиркоме ХМАО, окончательные итоги планируют подвести к утру 18 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На выборы президента России в Югре пришло рекордное количество молодежи. Только среди студентов Югорского госуниверситета явка на избирательные участки в первый день голосования составила 72,5%. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из политистеблишмента ХМАО. «На моей памяти такого не было никогда. Обычно к выборам студенты относились равнодушно, но в этом году совершенно иная картина», — рассказывает инсайдер. С такими наблюдениями согласна и заведующая кафедрой политологии СурГУ Надежда Ушакова. По ее мнению, действия геополитических противников России спровоцировали глубинный протест, свойственный всем молодым людям, однако ошиблись с его направлением. Голосование на выборах президента для молодежи превратилось в референдум против несправедливости. «Мы видим уникальную ситуацию, когда совершенно внутренняя установка молодежи на протест обращена не в адрес действующей власти, а в ответную реакцию на действия геополитических противников России. Причем заодно вместе с противниками внезапно оказались и зарубежные бренды, которые были частью обыденной жизни молодых, а после ушли из России по политическим причинам. Молодые люди воспринимают это как предательство: мы предпочитали вас, верили в вашу уникальность и готовы были сотрудничать дальше, а вы отвернулись от нас», — считает Ушакова. Она уточнила, что такое отношение, вопреки ожиданиям извне, привело к усилению патриотизма, гордости за свою страну и ее историю. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО, как и во всей стране, завершилось голосование на выборах президента РФ. Явка в Югре по состоянию на 18:00 17 марта составила 84,51%. По предварительным данным, было обработано более 50% бюллетеней. Как уточнили в окружном избиркоме ХМАО, окончательные итоги планируют подвести к утру 18 марта.