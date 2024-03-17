Путин сохранил лидерство по результатам подсчета голосов в ЯНАО

18 марта 2024 в 04:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин набрал 91,75% голосов среди ямальцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Избирком ЯНАО продолжает подсчет голосов за кандидатов в президенты РФ. По последним данным, в лидерах у ямальцев остается действующий глава страны Владимир Путин. Об этом говорят данные региональной избирательной комиссии по состоянию на 00:49 по московскому времени 18 марта. «Первое место остается за самовыдвиженцем Владимиром Путиным. Он набрал среди ямальцев 91,75% голосов. Вторую строчку рейтинга на Ямале сохраняет кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,37% голосов. Конкуренцию составляет от КПРФ — Николай Харитонов, который получил поддержку 2,51% населения региона. На последней позиции остается представитель „Новых Людей“ Владислав Даванков — 1,60%», — следует из данных на сайте облизбиркома. Было обработано более 387 917 бюллетеней. Высокий процент явки и количество избирателей поддержавших Путина обеспечат региону крепкое партнерство с кремлевскими коллегами. Ранее URA.RU рассказывало о том, что результаты выборов на Ямале помогут привлечь еще большую поддержку федеральных властей в реализации проектов губернатора Артюхова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избирком ЯНАО продолжает подсчет голосов за кандидатов в президенты РФ. По последним данным, в лидерах у ямальцев остается действующий глава страны Владимир Путин. Об этом говорят данные региональной избирательной комиссии по состоянию на 00:49 по московскому времени 18 марта. «Первое место остается за самовыдвиженцем Владимиром Путиным. Он набрал среди ямальцев 91,75% голосов. Вторую строчку рейтинга на Ямале сохраняет кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,37% голосов. Конкуренцию составляет от КПРФ — Николай Харитонов, который получил поддержку 2,51% населения региона. На последней позиции остается представитель „Новых Людей“ Владислав Даванков — 1,60%», — следует из данных на сайте облизбиркома. Было обработано более 387 917 бюллетеней. Высокий процент явки и количество избирателей поддержавших Путина обеспечат региону крепкое партнерство с кремлевскими коллегами. Ранее URA.RU рассказывало о том, что результаты выборов на Ямале помогут привлечь еще большую поддержку федеральных властей в реализации проектов губернатора Артюхова.