17 марта 2024
16 марта 2024

Путин сохранил лидерство по результатам подсчета голосов в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир
Владимир Путин набрал 91,75% голосов среди ямальцев Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Избирком ЯНАО продолжает подсчет голосов за кандидатов в президенты РФ. По последним данным, в лидерах у ямальцев остается действующий глава страны Владимир Путин. Об этом говорят данные региональной избирательной комиссии по состоянию на 00:49 по московскому времени 18 марта.

«Первое место остается за самовыдвиженцем Владимиром Путиным. Он набрал среди ямальцев 91,75% голосов. Вторую строчку рейтинга на Ямале сохраняет кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,37% голосов. Конкуренцию составляет от КПРФ — Николай Харитонов, который получил поддержку 2,51% населения региона. На последней позиции остается представитель „Новых Людей“ Владислав Даванков — 1,60%», — следует из данных на сайте облизбиркома. Было обработано более 387 917 бюллетеней.

Высокий процент явки и количество избирателей поддержавших Путина обеспечат региону крепкое партнерство с кремлевскими коллегами. Ранее URA.RU рассказывало о том, что результаты выборов на Ямале помогут привлечь еще большую поддержку федеральных властей в реализации проектов губернатора Артюхова.

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Избирком ЯНАО продолжает подсчет голосов за кандидатов в президенты РФ. По последним данным, в лидерах у ямальцев остается действующий глава страны Владимир Путин. Об этом говорят данные региональной избирательной комиссии по состоянию на 00:49 по московскому времени 18 марта. «Первое место остается за самовыдвиженцем Владимиром Путиным. Он набрал среди ямальцев 91,75% голосов. Вторую строчку рейтинга на Ямале сохраняет кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,37% голосов. Конкуренцию составляет от КПРФ — Николай Харитонов, который получил поддержку 2,51% населения региона. На последней позиции остается представитель „Новых Людей“ Владислав Даванков — 1,60%», — следует из данных на сайте облизбиркома. Было обработано более 387 917 бюллетеней. Высокий процент явки и количество избирателей поддержавших Путина обеспечат региону крепкое партнерство с кремлевскими коллегами. Ранее URA.RU рассказывало о том, что результаты выборов на Ямале помогут привлечь еще большую поддержку федеральных властей в реализации проектов губернатора Артюхова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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