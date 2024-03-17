Артюхов рассчитывает на поддержку Москвы после успеха на выборах

Какие мегапроекты могут получить поддержку

18 марта 2024 в 01:24 Размер текста - 17 +

В ЯНАО обеспечили один из лучших в стране результатов на выборах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Власти ЯНАО в полной мере выполнили поставленную Москвой задачу по привлечению электората на избирательные участки в ходе голосования 15—17 марта 2024 года. Высокие показатели явки и поддержки Владимира Путина в регионе дают окружному правительству уверенность в том, что все проекты команды губернатора Дмитрия Артюхова будут поддержаны центром. Голосование на выборах президента РФ показало: регион может успешно отрабатывать задачи по мобилизации избирателей. По официальным данным, уже на 18:00 явка в ЯНАО достигла 92,5%. А согласно первым подсчетам ЦИК РФ, более 92% голосов в регионе получил действующий глава государства Владимир Путин. Данные явки на 18.00 17 марта показали лучший результат среди регионов УрФО При этом в регионе выборы лучше всего отработали муниципальные районы — в каждом активность избирателей превышла 95%. Наивысший результат в Красноселькупском районе (97,23%). Крупные города, хотя и уступили районам в процентовке, тем не менее показали высокие результаты по числу проголосовавших — прежде всего из-за численности населения. При этом самый низкий результат явки в городах начинается с уверенных 88,30% голосов — рейтинг замкнул город Ноябрьск. «Ямальский истеблишмент показал достойные результаты — все муниципалитеты, за исключением Ноябрьска, на 18.00 преодолели планку в 90% проголосовавших. Ямальские главы, усердно призывавшие электорат к голосованию, могут рассчитывать на поддержку губернатора Артюхова. Для главы региона работа мэров — знак, что им можно доверять реализацию серьезных проектов, от которых зависит будущее субъекта федерации», — поделился с агентством источник в политэлитах. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и его команда обеспечили Ямалу не только первый в УрФО результат по активности избирателей. ЯНАО все три дня держался в «десятке» лучших в стране — это позволяет рассчитывать на мощную поддержку Москвы — в том числе и в планах губернатора на развитие крупного туристического кластера, превращения Сабетты в опорный морской порт и завершение других инфраструктурных проектов, рассказывают собеседники. Новость по теме Избирком подвел итоги досрочного голосования в ЯНАО Еще на старте голосования Ямал показывал лучший результат по явке среди регионов УрФО и входил в топ-10 общероссийской статистики — к полудню первого дня выборов избирком уже обработал немногим менее 40% ямальских бюллетеней. Высокие результаты в начале выборов объясняются, в том числе, влиянием досрочного голосования для жителей отдаленных и труднодоступных территорий. Властям удалось нарастить процент голосующих досрочно — по сравнению с выборами 2018 года количество их количество увеличилось почти на 9 тысяч человек. «Мы видим усилия, которые предприняли члены избирательной комиссий встречаясь с избирателями и в трудовых коллективах, и участвуя во всероссийском проекте „ИнформУИК“, который завершился 7 марта. В ЯНАО в рамках „ИнформУИК“ обошли 158 173 домовладения из 159 760. Доверие людей к информации о выборах, к членам избирательной комиссии колоссальное — 86%», — рассказал ямальским журналистам зам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов. Новость по теме На каждом избирательном участке в ЯНАО установят по две камеры наблюдения За избирательным процессом во время голосования следили 665 независимых наблюдателей от окружной общественной палаты, 452 наблюдателя от субъектов выдвижения. Безопасность избирателей обеспечивали более 3000 сотрудников правоохранительных органов. За все дни голосования на избирательных участках в округе не было зафиксировано случаев нарушения порядка. Силовой блок Ямала также доказал свою состоятельность — задачи поставленные губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым накануне выборов были достигнуты. Результат, достигнутый регионом, показал, что сформированная в ЯНАО команда умеет выполнять поставленные перед ней задачи. Помимо основных целей по обеспечению максимального количество голосующих, власти сумели заслужить одобрение избирательного процесса иностранными гостями. Ранее URA.RU сообщало, что явка в ЯНАО превысила предвыборный прогноз окружной избирательной комиссии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ЯНАО в полной мере выполнили поставленную Москвой задачу по привлечению электората на избирательные участки в ходе голосования 15—17 марта 2024 года. Высокие показатели явки и поддержки Владимира Путина в регионе дают окружному правительству уверенность в том, что все проекты команды губернатора Дмитрия Артюхова будут поддержаны центром. Голосование на выборах президента РФ показало: регион может успешно отрабатывать задачи по мобилизации избирателей. По официальным данным, уже на 18:00 явка в ЯНАО достигла 92,5%. А согласно первым подсчетам ЦИК РФ, более 92% голосов в регионе получил действующий глава государства Владимир Путин. При этом в регионе выборы лучше всего отработали муниципальные районы — в каждом активность избирателей превышла 95%. Наивысший результат в Красноселькупском районе (97,23%). Крупные города, хотя и уступили районам в процентовке, тем не менее показали высокие результаты по числу проголосовавших — прежде всего из-за численности населения. При этом самый низкий результат явки в городах начинается с уверенных 88,30% голосов — рейтинг замкнул город Ноябрьск. «Ямальский истеблишмент показал достойные результаты — все муниципалитеты, за исключением Ноябрьска, на 18.00 преодолели планку в 90% проголосовавших. Ямальские главы, усердно призывавшие электорат к голосованию, могут рассчитывать на поддержку губернатора Артюхова. Для главы региона работа мэров — знак, что им можно доверять реализацию серьезных проектов, от которых зависит будущее субъекта федерации», — поделился с агентством источник в политэлитах. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и его команда обеспечили Ямалу не только первый в УрФО результат по активности избирателей. ЯНАО все три дня держался в «десятке» лучших в стране — это позволяет рассчитывать на мощную поддержку Москвы — в том числе и в планах губернатора на развитие крупного туристического кластера, превращения Сабетты в опорный морской порт и завершение других инфраструктурных проектов, рассказывают собеседники. Еще на старте голосования Ямал показывал лучший результат по явке среди регионов УрФО и входил в топ-10 общероссийской статистики — к полудню первого дня выборов избирком уже обработал немногим менее 40% ямальских бюллетеней. Высокие результаты в начале выборов объясняются, в том числе, влиянием досрочного голосования для жителей отдаленных и труднодоступных территорий. Властям удалось нарастить процент голосующих досрочно — по сравнению с выборами 2018 года количество их количество увеличилось почти на 9 тысяч человек. «Мы видим усилия, которые предприняли члены избирательной комиссий встречаясь с избирателями и в трудовых коллективах, и участвуя во всероссийском проекте „ИнформУИК“, который завершился 7 марта. В ЯНАО в рамках „ИнформУИК“ обошли 158 173 домовладения из 159 760. Доверие людей к информации о выборах, к членам избирательной комиссии колоссальное — 86%», — рассказал ямальским журналистам зам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов. За избирательным процессом во время голосования следили 665 независимых наблюдателей от окружной общественной палаты, 452 наблюдателя от субъектов выдвижения. Безопасность избирателей обеспечивали более 3000 сотрудников правоохранительных органов. За все дни голосования на избирательных участках в округе не было зафиксировано случаев нарушения порядка. Силовой блок Ямала также доказал свою состоятельность — задачи поставленные губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым накануне выборов были достигнуты. Результат, достигнутый регионом, показал, что сформированная в ЯНАО команда умеет выполнять поставленные перед ней задачи. Помимо основных целей по обеспечению максимального количество голосующих, власти сумели заслужить одобрение избирательного процесса иностранными гостями. Ранее URA.RU сообщало, что явка в ЯНАО превысила предвыборный прогноз окружной избирательной комиссии.