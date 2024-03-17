17 марта 2024
16 марта 2024

На ремонт клуба в Чусовом направили свыше 13 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Красноармейском муниципальном районе ознакомился с ходом уборочных работ, посетил объекты благоустройства, социальные, спортивные и образовательные учреждения. Челябинск, актовый зал, дом культуры, клуб
В Чусовом отремонтируют помещения в клубе Фото:

В городе Чусовой (Пермский край) обновят зрительный зал и сцену в культурно-деловом центре. На эти цели направлено более 13 млн рублей. Об этом говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок.

«Капремонт зрительного зала, сцены и балкона в культурно-деловом центре на улице Матросова, 1 в Чусовом. Начальная цена контракта 13 366 346 рублей», — указано в документации тендера.

Согласно техзаданию, в клубе планируется отремонтировать вентиляцию, электроосвещение, систему отопления и произвести общестроительные работы. Ремонт намечено завершить к 14 июля.

Ранее власти Лысьвенского городского округа Пермского края объявили конкурс на выполнение работ по реконструкции кровли местного спортивного комплекса. На это направили почти 100 млн рублей.

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В городе Чусовой (Пермский край) обновят зрительный зал и сцену в культурно-деловом центре. На эти цели направлено более 13 млн рублей. Об этом говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок. «Капремонт зрительного зала, сцены и балкона в культурно-деловом центре на улице Матросова, 1 в Чусовом. Начальная цена контракта 13 366 346 рублей», — указано в документации тендера. Согласно техзаданию, в клубе планируется отремонтировать вентиляцию, электроосвещение, систему отопления и произвести общестроительные работы. Ремонт намечено завершить к 14 июля. Ранее власти Лысьвенского городского округа Пермского края объявили конкурс на выполнение работ по реконструкции кровли местного спортивного комплекса. На это направили почти 100 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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