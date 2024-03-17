На ремонт клуба в Чусовом направили свыше 13 млн рублей

В городе Чусовой (Пермский край) обновят зрительный зал и сцену в культурно-деловом центре. На эти цели направлено более 13 млн рублей. Об этом говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок.
«Капремонт зрительного зала, сцены и балкона в культурно-деловом центре на улице Матросова, 1 в Чусовом. Начальная цена контракта 13 366 346 рублей», — указано в документации тендера.
Согласно техзаданию, в клубе планируется отремонтировать вентиляцию, электроосвещение, систему отопления и произвести общестроительные работы. Ремонт намечено завершить к 14 июля.
Ранее власти Лысьвенского городского округа Пермского края объявили конкурс на выполнение работ по реконструкции кровли местного спортивного комплекса. На это направили почти 100 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.