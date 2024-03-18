Путин получил первые поздравления из-за рубежа после окончания голосования

Владимира Путина тепло поздравил с победой на президентских выборах руководитель Никарагуа Даниэль Ортега. Информация об этом опубликована на портале 19digital.
«Мы поздравляем с проведением образцовых и спокойных выборов, которые прошли в этой огромной дружественной стране. Наши наилучшие пожелания здоровья и побед. Многих побед вашего народа и мира на планете», —
Президент Венесуэлы Николас Мадуро также поздравил самовыдвиженца, действующего российского лидера Путина с победой на выборах. Он выразил свое признание российскому народу за его глубокую приверженность демократии и успешный выбор главы государства, передает RT.
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