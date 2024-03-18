Путин получил первые поздравления из-за рубежа после окончания голосования

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Путина поздравляют с победой на выборах главы зарубежных стран Фото:

Владимира Путина тепло поздравил с победой на президентских выборах руководитель Никарагуа Даниэль Ортега. Информация об этом опубликована на портале 19digital.

«Мы поздравляем с проведением образцовых и спокойных выборов, которые прошли в этой огромной дружественной стране. Наши наилучшие пожелания здоровья и побед. Многих побед вашего народа и мира на планете», — заявил Ортега в поздравлении Путину.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро также поздравил самовыдвиженца, действующего российского лидера Путина с победой на выборах. Он выразил свое признание российскому народу за его глубокую приверженность демократии и успешный выбор главы государства, передает RT.

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Владимира Путина тепло поздравил с победой на президентских выборах руководитель Никарагуа Даниэль Ортега. Информация об этом опубликована на портале 19digital. «Мы поздравляем с проведением образцовых и спокойных выборов, которые прошли в этой огромной дружественной стране. Наши наилучшие пожелания здоровья и побед. Многих побед вашего народа и мира на планете», — заявил Ортега в поздравлении Путину. Президент Венесуэлы Николас Мадуро также поздравил самовыдвиженца, действующего российского лидера Путина с победой на выборах. Он выразил свое признание российскому народу за его глубокую приверженность демократии и успешный выбор главы государства, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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