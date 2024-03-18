Верховный суд РФ займется уголовным делом разработчика брони для участников СВО

18 марта 2024 в 05:57 Размер текста - 17 +

После отмены решений двух московских судов дело должно быть возвращено прокурору Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Верховный суд России изучит уголовное дело экс-заместителя президента — управляющего делами РАН Константина Солнцева, разрабатывавшего средства защиты для участников СВО. СКР обвиняет мужчину в хищении средств, выделенных академией, пишет газета «Коммерсант». «В Верховном суде защита Солнцева обжаловала постановление Второго кассационного суда общей юрисдикции. Последний отменил решения Гагаринского районного и Московского городского судов, в соответствии с которыми уголовное дело должно быть возвращено утверждавшему обвинение прокурору. Сейчас дело слушается в суде по существу», — говорится в материале. Главным аргументом в жалобе стало неустановление места и времени возможных хищений, а также их размера. В защиту Солнцева выступили академики РАН, которые обращались к председателю СКР Александру Бастрыкину. Они отмечали, что следователи поверили «на слово» двум бывшим подчиненным мужчины, которые отвечали за заключение контрактов и принимали выполненные работы. Академики подчеркнули, что субъектом уголовного дела стал не просто бывший управделами академии, а ученый, который, находясь под следствием, возглавил работы по созданию композитной бронекерамики для защиты личного состава и техники в период СВО. Позже броню приняло Минобороны России. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Верховного суда. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховный суд России изучит уголовное дело экс-заместителя президента — управляющего делами РАН Константина Солнцева, разрабатывавшего средства защиты для участников СВО. СКР обвиняет мужчину в хищении средств, выделенных академией, пишет газета «Коммерсант». «В Верховном суде защита Солнцева обжаловала постановление Второго кассационного суда общей юрисдикции. Последний отменил решения Гагаринского районного и Московского городского судов, в соответствии с которыми уголовное дело должно быть возвращено утверждавшему обвинение прокурору. Сейчас дело слушается в суде по существу», — говорится в материале. Главным аргументом в жалобе стало неустановление места и времени возможных хищений, а также их размера. В защиту Солнцева выступили академики РАН, которые обращались к председателю СКР Александру Бастрыкину. Они отмечали, что следователи поверили «на слово» двум бывшим подчиненным мужчины, которые отвечали за заключение контрактов и принимали выполненные работы. Академики подчеркнули, что субъектом уголовного дела стал не просто бывший управделами академии, а ученый, который, находясь под следствием, возглавил работы по созданию композитной бронекерамики для защиты личного состава и техники в период СВО. Позже броню приняло Минобороны России. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Верховного суда. На момент публикации новости ответ получить не удалось.