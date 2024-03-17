17 марта 2024

В ЯНАО открыли дороги, которые были закрыты из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
В ЯНАО до сих пор закрыто движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги Фото:

В ЯНАО открыли три дороги, которые были закрыты 17 марта из-за неблагоприятных погодных условий. Оданко зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги до сих пор закрыт, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Региональные дороги открыты для движения. Закрыт зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги», — написала пресс-служба департамента в telegram-канале.

Департамент вечером 17 марта сообщал, что в ЯНАО перекрыли дорогу Салехард — Аксарка, Лабытнанги — Харп и Салехард — Надым из-за плохих погодных условий. Также закрыли зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги.

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В ЯНАО открыли три дороги, которые были закрыты 17 марта из-за неблагоприятных погодных условий. Оданко зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги до сих пор закрыт, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона. «Региональные дороги открыты для движения. Закрыт зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги», — написала пресс-служба департамента в telegram-канале. Департамент вечером 17 марта сообщал, что в ЯНАО перекрыли дорогу Салехард — Аксарка, Лабытнанги — Харп и Салехард — Надым из-за плохих погодных условий. Также закрыли зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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