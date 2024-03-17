В ЯНАО открыли дороги, которые были закрыты из-за непогоды

В ЯНАО до сих пор закрыто движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги
В ЯНАО открыли три дороги, которые были закрыты 17 марта из-за неблагоприятных погодных условий. Оданко зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги до сих пор закрыт, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.
«Региональные дороги открыты для движения. Закрыт зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги», — написала пресс-служба департамента в telegram-канале.
Департамент вечером 17 марта сообщал, что в ЯНАО перекрыли дорогу Салехард — Аксарка, Лабытнанги — Харп и Салехард — Надым из-за плохих погодных условий. Также закрыли зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги.
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