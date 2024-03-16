16 марта 2024

В ЯНАО закрыли три дороги и зимник из-за непогоды

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Микрорайон Зайково. Курган, фура, грузовик, асфальт, дорога, зайково, мкр зайково
В ЯНАО закрыли дороги Салехард — Аксарка и Лабытнанги — Харп Фото:

В ЯНАО перекрыли дорогу Салехард — Аксарка, Лабытнанги — Харп и Салехард — Надым из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили вечером 17 марта в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Из-за неблагоприятных погодных условий закрыты дороги: Салехард — Аксарка и Лабытнанги — Харп (с 14 по 43 километр). Призываем водителей до улучшения погодных условий не выезжать на загородные дороги», — написала пресс-служба департамента в telegram-канале. Также перекрыли зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги.

Окружное управление МЧС сообщало, что на всей территории региона 18 марта прогнозируется сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. В этот день обещают небольшой снег, а в отдельных районах метель.

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В ЯНАО перекрыли дорогу Салехард — Аксарка, Лабытнанги — Харп и Салехард — Надым из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили вечером 17 марта в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона. «Из-за неблагоприятных погодных условий закрыты дороги: Салехард — Аксарка и Лабытнанги — Харп (с 14 по 43 километр). Призываем водителей до улучшения погодных условий не выезжать на загородные дороги», — написала пресс-служба департамента в telegram-канале. Также перекрыли зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Окружное управление МЧС сообщало, что на всей территории региона 18 марта прогнозируется сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. В этот день обещают небольшой снег, а в отдельных районах метель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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