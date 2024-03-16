Общество Транспорт В ЯНАО закрыли три дороги и зимник из-за непогоды 17 марта 2024 в 23:26 Размер текста - 17 + В ЯНАО закрыли дороги Салехард — Аксарка и Лабытнанги — Харп Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО перекрыли дорогу Салехард — Аксарка, Лабытнанги — Харп и Салехард — Надым из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили вечером 17 марта в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона. «Из-за неблагоприятных погодных условий закрыты дороги: Салехард — Аксарка и Лабытнанги — Харп (с 14 по 43 километр). Призываем водителей до улучшения погодных условий не выезжать на загородные дороги», — написала пресс-служба департамента в telegram-канале. Также перекрыли зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Окружное управление МЧС сообщало, что на всей территории региона 18 марта прогнозируется сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. В этот день обещают небольшой снег, а в отдельных районах метель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ЯНАО перекрыли дорогу Салехард — Аксарка, Лабытнанги — Харп и Салехард — Надым из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили вечером 17 марта в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона. «Из-за неблагоприятных погодных условий закрыты дороги: Салехард — Аксарка и Лабытнанги — Харп (с 14 по 43 километр). Призываем водителей до улучшения погодных условий не выезжать на загородные дороги», — написала пресс-служба департамента в telegram-канале. Также перекрыли зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Окружное управление МЧС сообщало, что на всей территории региона 18 марта прогнозируется сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. В этот день обещают небольшой снег, а в отдельных районах метель. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям