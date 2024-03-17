17 марта 2024

В центре Челябинска перекроют движение на время концерта. Скрин

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Концерт, ради которого перекроют центр города, начнется в 15:00 в парке имени Гагарина Фото:

В центре Челябинска с 6 утра 18 марта перекроют движение на дорогах и въезд на парковки из-за проведения праздничного концерта «Крымская весна». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Сегодня, 18 марта, ограничено движение транспорта по улице Коммуны от улицы Энгельса до Институтского переулка 2-го и по улице Энтузиастов от улицы Коммуны до проспекта Ленина. Также до окончания мероприятия ограничен въезд на парковки у памятника И. В. Курчатову и на 2-м институтском переулке», — сообщает telegram-канал мэрии.

Концерт пройдет в Центральном парке имени Ю.А. Гагарина 18 марта. Он посвящен 10-й годовщине вхождения Республики Крым и города федерального значения Севастополь в состав Российской Федерации. Специальным гостем мероприятия станет группа «Земляне». Начало в 15:00, вход свободный.

Для концерта перекроют ряд улиц и парковок
Для концерта перекроют ряд улиц и парковок

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В центре Челябинска с 6 утра 18 марта перекроют движение на дорогах и въезд на парковки из-за проведения праздничного концерта «Крымская весна». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. «Сегодня, 18 марта, ограничено движение транспорта по улице Коммуны от улицы Энгельса до Институтского переулка 2-го и по улице Энтузиастов от улицы Коммуны до проспекта Ленина. Также до окончания мероприятия ограничен въезд на парковки у памятника И. В. Курчатову и на 2-м институтском переулке», — сообщает telegram-канал мэрии. Концерт пройдет в Центральном парке имени Ю.А. Гагарина 18 марта. Он посвящен 10-й годовщине вхождения Республики Крым и города федерального значения Севастополь в состав Российской Федерации. Специальным гостем мероприятия станет группа «Земляне». Начало в 15:00, вход свободный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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