В центре Челябинска с 6 утра 18 марта перекроют движение на дорогах и въезд на парковки из-за проведения праздничного концерта «Крымская весна». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
«Сегодня, 18 марта, ограничено движение транспорта по улице Коммуны от улицы Энгельса до Институтского переулка 2-го и по улице Энтузиастов от улицы Коммуны до проспекта Ленина. Также до окончания мероприятия ограничен въезд на парковки у памятника И. В. Курчатову и на 2-м институтском переулке», — сообщает telegram-канал мэрии.
Концерт пройдет в Центральном парке имени Ю.А. Гагарина 18 марта. Он посвящен 10-й годовщине вхождения Республики Крым и города федерального значения Севастополь в состав Российской Федерации. Специальным гостем мероприятия станет группа «Земляне». Начало в 15:00, вход свободный.
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