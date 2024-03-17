В Челябинской области назвали окончательные итоги выборов президента

Владимир Путин лидирует с 84,32% голосов в Челябинской области после обработки всех протоколов. Об этом сообщили 18 марта в региональном избиркоме.
«Владимир Путин получил 84,32% голосов. На втором месте с 5,4% кандидат от КПРФ Николай Харитонов, Владислав Даванков („Новые люди“) набрал 4,9%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,49%. Явка на выборах составила 79,03%», — рассказали в облизбиркоме.
Выборы главы государства, который будет руководить страной последующие шесть лет, проходили 15—17 марта. На высшую должность в стране претендовали четыре кандидата. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года.
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