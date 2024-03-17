17 марта 2024

В Челябинской области назвали окончательные итоги выборов президента

Путин набрал 84,32% голосов в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Владимира Путина на ГК КОНАР. Челябинск, путин владимир
Челябинская область обеспечила Владимиру Путину рекордную явку и поддержку Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Владимир Путин лидирует с 84,32% голосов в Челябинской области после обработки всех протоколов. Об этом сообщили 18 марта в региональном избиркоме.

«Владимир Путин получил 84,32% голосов. На втором месте с 5,4% кандидат от КПРФ Николай Харитонов, Владислав Даванков („Новые люди“) набрал 4,9%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,49%. Явка на выборах составила 79,03%», — рассказали в облизбиркоме.

Выборы главы государства, который будет руководить страной последующие шесть лет, проходили 15—17 марта. На высшую должность в стране претендовали четыре кандидата. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года.

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Владимир Путин лидирует с 84,32% голосов в Челябинской области после обработки всех протоколов. Об этом сообщили 18 марта в региональном избиркоме. «Владимир Путин получил 84,32% голосов. На втором месте с 5,4% кандидат от КПРФ Николай Харитонов, Владислав Даванков („Новые люди“) набрал 4,9%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,49%. Явка на выборах составила 79,03%», — рассказали в облизбиркоме. Выборы главы государства, который будет руководить страной последующие шесть лет, проходили 15—17 марта. На высшую должность в стране претендовали четыре кандидата. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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