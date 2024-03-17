В Кургане 20 автобусных маршрутов изменят движение в связи с закрытием улицы Пролетарской на участке от дома № 41 до перекрестка с улицей Гоголя. Здесь необходимо провести ремонт аварийного коллектора, общественный транспорт будет направлен в объезд с 18 марта по 13 апреля, сообщает пресс-служба администрации Кургана.
«С 18 марта закрыт для движения участок улицы Пролетарской (от ул. Пролетарской, 41 до перекрестка с ул. Гоголя). Полоса движения в районе пересечения с ул. Гоголя сужена. В связи с закрытием участка улицы Пролетарской движение автобусов будет осуществляться в объезд», — указано в сообщении.
На участке по ул. Пролетарская произошел провал ветхого коллектора. Требуют восстановительные работы, ограничение движения установлено до 13 апреля. Для пассажиров автобусов временно организуют остановки на улице Карла Маркса: в районе дома № 93 и дома № 66. Водителей автомобилей просят заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути проезда.
В Кургане движение по ул. Пролетарская перекрыто с 18 марта по 13 апреля 2024 года
Скрин: сайт администрации города Кургана, https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/938/1195541/
В Кургане 20 автобусных маршрутов изменят движение в связи с закрытием улицы Пролетарской на участке от дома № 41 до перекрестка с улицей Гоголя. Здесь необходимо провести ремонт аварийного коллектора, общественный транспорт будет направлен в объезд с 18 марта по 13 апреля, сообщает пресс-служба администрации Кургана. «С 18 марта закрыт для движения участок улицы Пролетарской (от ул. Пролетарской, 41 до перекрестка с ул. Гоголя). Полоса движения в районе пересечения с ул. Гоголя сужена. В связи с закрытием участка улицы Пролетарской движение автобусов будет осуществляться в объезд», — указано в сообщении. На участке по ул. Пролетарская произошел провал ветхого коллектора. Требуют восстановительные работы, ограничение движения установлено до 13 апреля. Для пассажиров автобусов временно организуют остановки на улице Карла Маркса: в районе дома № 93 и дома № 66. Водителей автомобилей просят заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути проезда.