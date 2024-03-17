17 марта 2024

В Кургане 20 автобусных маршрутов изменят движение

В центре Кургана автобусы изменят движение из-за закрытия дороги
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Разное. Курган, автобус, общественный транспорт, пассажиры, пассажиры в автобусе
С 18 марта на ул. Пролетарской в Кургане закрыто движение в районе дома № 41 Фото:

В Кургане 20 автобусных маршрутов изменят движение в связи с закрытием улицы Пролетарской на участке от дома № 41 до перекрестка с улицей Гоголя. Здесь необходимо провести ремонт аварийного коллектора, общественный транспорт будет направлен в объезд с 18 марта по 13 апреля, сообщает пресс-служба администрации Кургана.

«С 18 марта закрыт для движения участок улицы Пролетарской (от ул. Пролетарской, 41 до перекрестка с ул. Гоголя). Полоса движения в районе пересечения с ул. Гоголя сужена. В связи с закрытием участка улицы Пролетарской движение автобусов будет осуществляться в объезд», — указано в сообщении.

На участке по ул. Пролетарская произошел провал ветхого коллектора. Требуют восстановительные работы, ограничение движения установлено до 13 апреля. Для пассажиров автобусов временно организуют остановки на улице Карла Маркса: в районе дома № 93 и дома № 66. Водителей автомобилей просят заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути проезда.

В Кургане движение по ул. Пролетарская перекрыто с 18 марта по 13 апреля 2024 года
В Кургане движение по ул. Пролетарская перекрыто с 18 марта по 13 апреля 2024 года

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В Кургане 20 автобусных маршрутов изменят движение в связи с закрытием улицы Пролетарской на участке от дома № 41 до перекрестка с улицей Гоголя. Здесь необходимо провести ремонт аварийного коллектора, общественный транспорт будет направлен в объезд с 18 марта по 13 апреля, сообщает пресс-служба администрации Кургана. «С 18 марта закрыт для движения участок улицы Пролетарской (от ул. Пролетарской, 41 до перекрестка с ул. Гоголя). Полоса движения в районе пересечения с ул. Гоголя сужена. В связи с закрытием участка улицы Пролетарской движение автобусов будет осуществляться в объезд», — указано в сообщении. На участке по ул. Пролетарская произошел провал ветхого коллектора. Требуют восстановительные работы, ограничение движения установлено до 13 апреля. Для пассажиров автобусов временно организуют остановки на улице Карла Маркса: в районе дома № 93 и дома № 66. Водителей автомобилей просят заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути проезда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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