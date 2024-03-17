Челябинцы заинтересовались космосом в ожидании редкой кометы. Инфографика

«МегаФон»: челябинцы в марте невооруженным глазом увидят комету Понта-Брукса

18 марта 2024 в 10:54 Размер текста - 17 +

За работой МКС челябинцы могут наблюдать в режиме реального времени Фото: spacePD/pickupimage Перед скорым визитом кометы Понта-Брукса, которая обращается вокруг Солнца за 70 лет, жители Челябинской области заинтересовались космической тематикой. Как сообщил инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев, весной ожидается ряд событий, которые челябинцы смогут наблюдать на небе. «В ближайшее время, предположительно, очень часто будут говорить о комете Понта-Брукса. Совсем скоро, 21 апреля, она окажется в ближайшей точке от Солнца и достигнет максимального блеска. Наиболее благоприятным периодом для наблюдения этой кометы даже невооруженным глазом станет конец марта. Также осенью будут видны планеты Сатурн и Юпитер, а к концу года Земля будет находиться наиболее близко к Марсу», — уточнил Санакоев. Комментарий ученого URA.RU привели в пресс-службе компании «МегаФон». Аналитики оператора отметили, что сайты про космос стали все больше привлекать челябинцев. В год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина жители начали в два раза чаще интересоваться историей полета и биографией космонавта. Наибольший рост трафика специалисты зафиксировали на сайте музея-заповедника Гагарина. По сравнению с началом года он вырос в три раза. Многие увлеченные наблюдают за объектами Солнечной системы онлайн. Кроме того, южноуральцы заинтересовались подготовкой космонавтов. Посещаемость ресурсов об этом увеличилась в два раза. На 62% с января поднялся интерес к музею космонавтики в Москве. Директор «МегаФона» в Челябинской области Сергей Денисов обратил внимание URA.RU на то, что регион тесно связан с космосом. Известны научные достижения и космонавты отсюда: Дмитрий Петелин, Михаил Корниенко, Максим Сураев, Юрий Шеффер, Павел Попович. Также здесь в 2013 год упал названный челябинским метеорит. Денисов подчеркнул, что рост эффективности инфраструктуры оператора в 2023 году дал возможность челябинцам с легкостью наблюдать за работой Международной космической станции или запуском ракет в режиме онлайн из любой точки региона. По наблюдениям аналитиков, наибольшая активность жителей области на русскоязычные сайты космической тематики наблюдается в апреле, августе и сентябре. Повышенное внимание связано с необычными астрономическими явлениями: суперлунием, солнечным затмением и звездопадами. Юбилей Юрия Гагарина подстегнул интерес челябинцев к космосу Инфографика: пресс-служба компании «МегаФон» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед скорым визитом кометы Понта-Брукса, которая обращается вокруг Солнца за 70 лет, жители Челябинской области заинтересовались космической тематикой. Как сообщил инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев, весной ожидается ряд событий, которые челябинцы смогут наблюдать на небе. «В ближайшее время, предположительно, очень часто будут говорить о комете Понта-Брукса. Совсем скоро, 21 апреля, она окажется в ближайшей точке от Солнца и достигнет максимального блеска. Наиболее благоприятным периодом для наблюдения этой кометы даже невооруженным глазом станет конец марта. Также осенью будут видны планеты Сатурн и Юпитер, а к концу года Земля будет находиться наиболее близко к Марсу», — уточнил Санакоев. Комментарий ученого URA.RU привели в пресс-службе компании «МегаФон». Аналитики оператора отметили, что сайты про космос стали все больше привлекать челябинцев. В год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина жители начали в два раза чаще интересоваться историей полета и биографией космонавта. Наибольший рост трафика специалисты зафиксировали на сайте музея-заповедника Гагарина. По сравнению с началом года он вырос в три раза. Многие увлеченные наблюдают за объектами Солнечной системы онлайн. Кроме того, южноуральцы заинтересовались подготовкой космонавтов. Посещаемость ресурсов об этом увеличилась в два раза. На 62% с января поднялся интерес к музею космонавтики в Москве. Директор «МегаФона» в Челябинской области Сергей Денисов обратил внимание URA.RU на то, что регион тесно связан с космосом. Известны научные достижения и космонавты отсюда: Дмитрий Петелин, Михаил Корниенко, Максим Сураев, Юрий Шеффер, Павел Попович. Также здесь в 2013 год упал названный челябинским метеорит. Денисов подчеркнул, что рост эффективности инфраструктуры оператора в 2023 году дал возможность челябинцам с легкостью наблюдать за работой Международной космической станции или запуском ракет в режиме онлайн из любой точки региона. По наблюдениям аналитиков, наибольшая активность жителей области на русскоязычные сайты космической тематики наблюдается в апреле, августе и сентябре. Повышенное внимание связано с необычными астрономическими явлениями: суперлунием, солнечным затмением и звездопадами.