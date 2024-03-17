В челябинском бору выявили места с повышенной радиацией

18 марта 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Исследователи нанесли на карту места с повышенным и пониженным радиационным фоном в городском бору Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Исследователи Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) выяснили, где в городском бору наблюдается наибольший радиационный фон. Как сообщили в пресс-службе вуза, незначительное превышение норм наблюдается в южной части памятника природы. «Было установлено, что в радиоактивном фоне допустимый по санитарно-эпидемиологическим правилам (СанПиН) уровень дозы гамма-излучения в Челябинском городском бору не превышен. Хотя в южной части фиксируется незначительное повышение фоновых характеристик. Максимальные значения не превышают допустимый уровень, но находятся у его верхней границы», — пояснили в ЧелГУ. Данные исследования показали, что диапазон воздействия в бору колеблется в пределах от 0,08 до 0,3 микрозиверта в час. Причем минимальные значения радиации зафиксировали в понижениях: на песчаном пляже Шершневского водохранилища, в пределах поймы реки Чекинка. В то же время максимальные значения радиации приурочены к естественным возвышенностям и гранитным карьерам. Максимальные значения не превышают допустимый уровень, но находятся у его верхней границы. По СанПиН предельно допустимый уровень дозы гамма-излучения чуть больше 0,3 микрозиверта в час. «На территории бора находится несколько карьеров, ранее там проводилась добыча гранита. Как известно, гранит может содержать в своем минеральном составе радиоактивные элементы, при распаде которых наблюдается ионизирующее излучение. Поэтому было принято решение измерить уровень гамма-фона по всей площади южной части бора и точечно — на карьерах. Нам предстояло проверить, не превышает ли этот уровень допустимые значения для городской местности», — уточнила проводившая замеры студентка Софья Бровко. В качестве территории для проведения замеров бор выбрали как востребованное место прогулок жителей и гостей города. Исследовательская работа велась под руководством старшего преподавателя кафедры геоэкологии и природопользования Анны Плаксиной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исследователи Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) выяснили, где в городском бору наблюдается наибольший радиационный фон. Как сообщили в пресс-службе вуза, незначительное превышение норм наблюдается в южной части памятника природы. «Было установлено, что в радиоактивном фоне допустимый по санитарно-эпидемиологическим правилам (СанПиН) уровень дозы гамма-излучения в Челябинском городском бору не превышен. Хотя в южной части фиксируется незначительное повышение фоновых характеристик. Максимальные значения не превышают допустимый уровень, но находятся у его верхней границы», — пояснили в ЧелГУ. Данные исследования показали, что диапазон воздействия в бору колеблется в пределах от 0,08 до 0,3 микрозиверта в час. Причем минимальные значения радиации зафиксировали в понижениях: на песчаном пляже Шершневского водохранилища, в пределах поймы реки Чекинка. В то же время максимальные значения радиации приурочены к естественным возвышенностям и гранитным карьерам. Максимальные значения не превышают допустимый уровень, но находятся у его верхней границы. По СанПиН предельно допустимый уровень дозы гамма-излучения чуть больше 0,3 микрозиверта в час. «На территории бора находится несколько карьеров, ранее там проводилась добыча гранита. Как известно, гранит может содержать в своем минеральном составе радиоактивные элементы, при распаде которых наблюдается ионизирующее излучение. Поэтому было принято решение измерить уровень гамма-фона по всей площади южной части бора и точечно — на карьерах. Нам предстояло проверить, не превышает ли этот уровень допустимые значения для городской местности», — уточнила проводившая замеры студентка Софья Бровко. В качестве территории для проведения замеров бор выбрали как востребованное место прогулок жителей и гостей города. Исследовательская работа велась под руководством старшего преподавателя кафедры геоэкологии и природопользования Анны Плаксиной.