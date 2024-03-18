Минобороны РФ: над Белгородской областью сбили 10 РСЗО Vampire

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 10 реактивных снарядов Vampire над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ПВО РФ уничтожила над Белгородской областью 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Они были выпущены со стороны Украины», —
Украина периодически атакует приграничные и не только территории РФ. Однако в период президентских выборов Киев активизировал свои атаки. Например, в последний день голосования было сбито несколько беспилотников противника над Москвой и Московской областью.
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