Минобороны РФ: над Белгородской областью сбили 10 РСЗО Vampire

18 марта 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Российская ПВО сбила 10 РСЗО Vampire над Белгородской областью, передает Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 10 реактивных снарядов Vampire над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ПВО РФ уничтожила над Белгородской областью 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Они были выпущены со стороны Украины», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Украина периодически атакует приграничные и не только территории РФ. Однако в период президентских выборов Киев активизировал свои атаки. Например, в последний день голосования было сбито несколько беспилотников противника над Москвой и Московской областью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 10 реактивных снарядов Vampire над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ПВО РФ уничтожила над Белгородской областью 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Они были выпущены со стороны Украины», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Украина периодически атакует приграничные и не только территории РФ. Однако в период президентских выборов Киев активизировал свои атаки. Например, в последний день голосования было сбито несколько беспилотников противника над Москвой и Московской областью.