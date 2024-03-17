Украина вновь попыталась сорвать президентские выборы в Москве

Собянин: ПВО РФ сбила в Москве украинский беспилотник
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Дрон был сбит в районе аэропорта Домодедово Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны вновь отразили атаку украинского беспилотника в районе аэропорта Домодедово. С утра там было зафиксировано два дрона противника. Киев запустил БПЛА в последний день президентских выборов. Об этом сообщил глава Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал мэр в своем telegram-канале. Он добавил, что в ходе атаки Украины пострадавших нет. На месте продолжают работать экстренные службы.

С утра беспилотники Украины атаковали Москву и Подмосковье. Всего было запущено четыре дрона. Пострадавших в ходе атаки — не было.

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Российские средства противовоздушной обороны вновь отразили атаку украинского беспилотника в районе аэропорта Домодедово. С утра там было зафиксировано два дрона противника. Киев запустил БПЛА в последний день президентских выборов. Об этом сообщил глава Москвы Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал мэр в своем telegram-канале. Он добавил, что в ходе атаки Украины пострадавших нет. На месте продолжают работать экстренные службы. С утра беспилотники Украины атаковали Москву и Подмосковье. Всего было запущено четыре дрона. Пострадавших в ходе атаки — не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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