Украина вновь попыталась сорвать президентские выборы в Москве

Российские средства противовоздушной обороны вновь отразили атаку украинского беспилотника в районе аэропорта Домодедово. С утра там было зафиксировано два дрона противника. Киев запустил БПЛА в последний день президентских выборов. Об этом сообщил глава Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал мэр в своем telegram-канале. Он добавил, что в ходе атаки Украины пострадавших нет. На месте продолжают работать экстренные службы.
С утра беспилотники Украины атаковали Москву и Подмосковье. Всего было запущено четыре дрона. Пострадавших в ходе атаки — не было.
Российские средства противовоздушной обороны вновь отразили атаку украинского беспилотника в районе аэропорта Домодедово. С утра там было зафиксировано два дрона противника. Киев запустил БПЛА в последний день президентских выборов. Об этом сообщил глава Москвы Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал мэр в своем telegram-канале. Он добавил, что в ходе атаки Украины пострадавших нет. На месте продолжают работать экстренные службы. С утра беспилотники Украины атаковали Москву и Подмосковье. Всего было запущено четыре дрона. Пострадавших в ходе атаки — не было.