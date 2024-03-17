Украина вновь попыталась сорвать президентские выборы в Москве

Собянин: ПВО РФ сбила в Москве украинский беспилотник

17 марта 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Дрон был сбит в районе аэропорта Домодедово Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские средства противовоздушной обороны вновь отразили атаку украинского беспилотника в районе аэропорта Домодедово. С утра там было зафиксировано два дрона противника. Киев запустил БПЛА в последний день президентских выборов. Об этом сообщил глава Москвы Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал мэр в своем telegram-канале. Он добавил, что в ходе атаки Украины пострадавших нет. На месте продолжают работать экстренные службы. С утра беспилотники Украины атаковали Москву и Подмосковье. Всего было запущено четыре дрона. Пострадавших в ходе атаки — не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские средства противовоздушной обороны вновь отразили атаку украинского беспилотника в районе аэропорта Домодедово. С утра там было зафиксировано два дрона противника. Киев запустил БПЛА в последний день президентских выборов. Об этом сообщил глава Москвы Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал мэр в своем telegram-канале. Он добавил, что в ходе атаки Украины пострадавших нет. На месте продолжают работать экстренные службы. С утра беспилотники Украины атаковали Москву и Подмосковье. Всего было запущено четыре дрона. Пострадавших в ходе атаки — не было.