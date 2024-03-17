17 марта 2024

В ЯНАО генерал-майор получил знак ГТО

Главе СУ СК РФ по ЯНАО генерал-майору юстиции Егорову вручили золотой знак ГТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание у губернатора Курганской области. Курган, гто, золотой значок гто
Соревнования по нормам ГТО прошли в Салехарде Фото:

Руководителю СУ Следственного комитета РФ по ЯНАО генерал-майор юстиции Андрею Егорову вручили золотой знак ГТО. Он принял участие в торжественном закрытии зимнего фестиваля Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

«На фестивале генерал-майору юстиции Егорову вручен золотой знак ГТО», — рассказали на портале ямальского Следкома. В ведомстве отметили, что взаимодействие с общеобразовательными учреждениями и общественными подростковыми объединениями осуществляется непосредственно под личным руководством главы СУ СК ЯНАО.

Руководитель СУ СК России по ЯНАО отметил, что личное участие — это лучший пример для подрастающего поколения. «Лучший способ воспитания детей — это собственный пример», — подчеркнул Егоров.

В соревнованиях, состоявшихся 17 марта в Салехарде, лучшими в выполнении норм ГТО стали ученики Шурышкарского района. Второе место взяла команда из столицы округа, третье — школьники из Лабытнанги.

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Руководителю СУ Следственного комитета РФ по ЯНАО генерал-майор юстиции Андрею Егорову вручили золотой знак ГТО. Он принял участие в торжественном закрытии зимнего фестиваля Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщили в пресс-службе окружного ведомства. «На фестивале генерал-майору юстиции Егорову вручен золотой знак ГТО», — рассказали на портале ямальского Следкома. В ведомстве отметили, что взаимодействие с общеобразовательными учреждениями и общественными подростковыми объединениями осуществляется непосредственно под личным руководством главы СУ СК ЯНАО. Руководитель СУ СК России по ЯНАО отметил, что личное участие — это лучший пример для подрастающего поколения. «Лучший способ воспитания детей — это собственный пример», — подчеркнул Егоров. В соревнованиях, состоявшихся 17 марта в Салехарде, лучшими в выполнении норм ГТО стали ученики Шурышкарского района. Второе место взяла команда из столицы округа, третье — школьники из Лабытнанги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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