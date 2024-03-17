В ЯНАО генерал-майор получил знак ГТО

Руководителю СУ Следственного комитета РФ по ЯНАО генерал-майор юстиции Андрею Егорову вручили золотой знак ГТО. Он принял участие в торжественном закрытии зимнего фестиваля Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщили в пресс-службе окружного ведомства.
«На фестивале генерал-майору юстиции Егорову вручен золотой знак ГТО», — рассказали на портале ямальского Следкома. В ведомстве отметили, что взаимодействие с общеобразовательными учреждениями и общественными подростковыми объединениями осуществляется непосредственно под личным руководством главы СУ СК ЯНАО.
Руководитель СУ СК России по ЯНАО отметил, что личное участие — это лучший пример для подрастающего поколения. «Лучший способ воспитания детей — это собственный пример», — подчеркнул Егоров.
В соревнованиях, состоявшихся 17 марта в Салехарде, лучшими в выполнении норм ГТО стали ученики Шурышкарского района. Второе место взяла команда из столицы округа, третье — школьники из Лабытнанги.
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