В ЯНАО генерал-майор получил знак ГТО

Главе СУ СК РФ по ЯНАО генерал-майору юстиции Егорову вручили золотой знак ГТО

18 марта 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Соревнования по нормам ГТО прошли в Салехарде Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Руководителю СУ Следственного комитета РФ по ЯНАО генерал-майор юстиции Андрею Егорову вручили золотой знак ГТО. Он принял участие в торжественном закрытии зимнего фестиваля Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщили в пресс-службе окружного ведомства. «На фестивале генерал-майору юстиции Егорову вручен золотой знак ГТО», — рассказали на портале ямальского Следкома. В ведомстве отметили, что взаимодействие с общеобразовательными учреждениями и общественными подростковыми объединениями осуществляется непосредственно под личным руководством главы СУ СК ЯНАО. Руководитель СУ СК России по ЯНАО отметил, что личное участие — это лучший пример для подрастающего поколения. «Лучший способ воспитания детей — это собственный пример», — подчеркнул Егоров. В соревнованиях, состоявшихся 17 марта в Салехарде, лучшими в выполнении норм ГТО стали ученики Шурышкарского района. Второе место взяла команда из столицы округа, третье — школьники из Лабытнанги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководителю СУ Следственного комитета РФ по ЯНАО генерал-майор юстиции Андрею Егорову вручили золотой знак ГТО. Он принял участие в торжественном закрытии зимнего фестиваля Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщили в пресс-службе окружного ведомства. «На фестивале генерал-майору юстиции Егорову вручен золотой знак ГТО», — рассказали на портале ямальского Следкома. В ведомстве отметили, что взаимодействие с общеобразовательными учреждениями и общественными подростковыми объединениями осуществляется непосредственно под личным руководством главы СУ СК ЯНАО. Руководитель СУ СК России по ЯНАО отметил, что личное участие — это лучший пример для подрастающего поколения. «Лучший способ воспитания детей — это собственный пример», — подчеркнул Егоров. В соревнованиях, состоявшихся 17 марта в Салехарде, лучшими в выполнении норм ГТО стали ученики Шурышкарского района. Второе место взяла команда из столицы округа, третье — школьники из Лабытнанги.