17 марта 2024

В Екатеринбурге начали судить обвиняемых в сожжении человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , судебное заседание, суд
Кирилловой грозит до 20 лет колонии Фото:

В Свердловском областном суде Екатеринбурга начали судить Светлану Кириллову и Александра Порошина, которые обвиняются в сожжении человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции.

«Подсудимые обвиняются в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору», — пояснили в суде. Кирилловой грозит до 20 лет колонии, Порошину — до пожизненного лишения свободы.

По версии следствия, преступление было совершено в июне 2023 года в Камышлове. Тогда Кириллова, Порошин и потерпевший распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними разгорелся конфликт и Кириллова предложила убить оппонента. Мужчину избили, а затем облили алкоголем и подожгли. Оказать сопротивление тот не смог из-за сильного алкогольного опьянения. Он умер на месте происшествия.

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В Свердловском областном суде Екатеринбурга начали судить Светлану Кириллову и Александра Порошина, которые обвиняются в сожжении человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции. «Подсудимые обвиняются в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору», — пояснили в суде. Кирилловой грозит до 20 лет колонии, Порошину — до пожизненного лишения свободы. По версии следствия, преступление было совершено в июне 2023 года в Камышлове. Тогда Кириллова, Порошин и потерпевший распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними разгорелся конфликт и Кириллова предложила убить оппонента. Мужчину избили, а затем облили алкоголем и подожгли. Оказать сопротивление тот не смог из-за сильного алкогольного опьянения. Он умер на месте происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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