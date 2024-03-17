В Екатеринбурге начали судить обвиняемых в сожжении человека

В Свердловском областном суде Екатеринбурга начали судить Светлану Кириллову и Александра Порошина, которые обвиняются в сожжении человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции.
«Подсудимые обвиняются в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору», — пояснили в суде. Кирилловой грозит до 20 лет колонии, Порошину — до пожизненного лишения свободы.
По версии следствия, преступление было совершено в июне 2023 года в Камышлове. Тогда Кириллова, Порошин и потерпевший распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними разгорелся конфликт и Кириллова предложила убить оппонента. Мужчину избили, а затем облили алкоголем и подожгли. Оказать сопротивление тот не смог из-за сильного алкогольного опьянения. Он умер на месте происшествия.
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