Политика Выборы Мэр Нижневартовска поблагодарил жителей за рекордную явку на выборах 18 марта 2024 в 12:49 Размер текста - 17 + Мэр Нижневартовска поблагодарил местных жителей за рекордно высокую явку на выборах Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко поблагодарил местных жителей за рекордно высокую явку в 87% на выборах президента России. Он обратился к вартовчанам в своем telegram-канале. «Вартовчане продемонстрировали рекордную явку — почти 87%! Спасибо вам, земляки, за активную гражданскую позицию и неравнодушие, за стремление продолжать уверенное движение к намеченным целям. Горжусь тем единением, которое вы показали в дни голосования», — написал Кощенко в публикации. Также он поблагодарил тех, кто участвовал в организации выборов и обеспечил доступность и безопасность избирательного процесса. Также мэр Нижневартовска поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. «Впереди — реализация масштабных задач. Продолжим также сплоченно трудиться ради укрепления и процветания нашей страны», — подытожил глава города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко поблагодарил местных жителей за рекордно высокую явку в 87% на выборах президента России. Он обратился к вартовчанам в своем telegram-канале. «Вартовчане продемонстрировали рекордную явку — почти 87%! Спасибо вам, земляки, за активную гражданскую позицию и неравнодушие, за стремление продолжать уверенное движение к намеченным целям. Горжусь тем единением, которое вы показали в дни голосования», — написал Кощенко в публикации. Также он поблагодарил тех, кто участвовал в организации выборов и обеспечил доступность и безопасность избирательного процесса. Также мэр Нижневартовска поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. «Впереди — реализация масштабных задач. Продолжим также сплоченно трудиться ради укрепления и процветания нашей страны», — подытожил глава города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям