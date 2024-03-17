Мэр Нижневартовска поблагодарил жителей за рекордную явку на выборах

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко поблагодарил местных жителей за рекордно высокую явку в 87% на выборах президента России. Он обратился к вартовчанам в своем telegram-канале.
«Вартовчане продемонстрировали рекордную явку — почти 87%! Спасибо вам, земляки, за активную гражданскую позицию и неравнодушие, за стремление продолжать уверенное движение к намеченным целям. Горжусь тем единением, которое вы показали в дни голосования», — написал Кощенко в публикации. Также он поблагодарил тех, кто участвовал в организации выборов и обеспечил доступность и безопасность избирательного процесса.
Также мэр Нижневартовска поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. «Впереди — реализация масштабных задач. Продолжим также сплоченно трудиться ради укрепления и процветания нашей страны», — подытожил глава города.
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