17 марта 2024

Мэр Нижневартовска поблагодарил жителей за рекордную явку на выборах

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День ХМАО и ЯНАО. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, кощенко дмитрий
Мэр Нижневартовска поблагодарил местных жителей за рекордно высокую явку на выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко поблагодарил местных жителей за рекордно высокую явку в 87% на выборах президента России. Он обратился к вартовчанам в своем telegram-канале.

«Вартовчане продемонстрировали рекордную явку — почти 87%! Спасибо вам, земляки, за активную гражданскую позицию и неравнодушие, за стремление продолжать уверенное движение к намеченным целям. Горжусь тем единением, которое вы показали в дни голосования», — написал Кощенко в публикации. Также он поблагодарил тех, кто участвовал в организации выборов и обеспечил доступность и безопасность избирательного процесса.

Также мэр Нижневартовска поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. «Впереди — реализация масштабных задач. Продолжим также сплоченно трудиться ради укрепления и процветания нашей страны», — подытожил глава города.

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Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко поблагодарил местных жителей за рекордно высокую явку в 87% на выборах президента России. Он обратился к вартовчанам в своем telegram-канале. «Вартовчане продемонстрировали рекордную явку — почти 87%! Спасибо вам, земляки, за активную гражданскую позицию и неравнодушие, за стремление продолжать уверенное движение к намеченным целям. Горжусь тем единением, которое вы показали в дни голосования», — написал Кощенко в публикации. Также он поблагодарил тех, кто участвовал в организации выборов и обеспечил доступность и безопасность избирательного процесса. Также мэр Нижневартовска поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. «Впереди — реализация масштабных задач. Продолжим также сплоченно трудиться ради укрепления и процветания нашей страны», — подытожил глава города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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