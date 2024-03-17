17 марта 2024

Юморист Гальцев поделился воспоминаниями о дружбе с Ширвиндтом

Юморист Гальцев почтил память народного артиста Ширвиндта
© Служба новостей «URA.RU»
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Гальцев Юрий. Курган, гальцев юрий
Юморист Гальцев вспомнил о поддержке, которую ему оказал артист Ширвиндт Фото:

Юморист Юрий Гальцев, родившийся в Курганской области, почтил память народного артиста и художественного руководителя Московского театра сатиры Александра Ширвиндта. Об этом юморист написал в своем telegram-канале.

«Бесчисленное количество выступлений на общих концертах, участие в конкурсах, в ответ всегда — огромные слова благодарности от такого профессионала. И я горжусь, что мы были настоящими друзьями. Ты, мой друг-мастер, навсегда останешься в моей памяти», — пишет у себя в telegram-канале Гальцев.

Курганский артист также вспомнил, что впервые им довелось встретиться на фестивале «Золотой Остап» (он посвящен награждению актеров и юмористов). Гальцев отмечает, что Ширвиндт тогда был первым, кто проголосовал за него.

Ранее URA.RU писало, что из жизни ушел художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист Александр Ширвиндт. Он скончался в больнице. Соболезнования родным артиста передал и президент России Владимир Путин.

Юрий Гальцев поделился воспоминаниями о дружбе и работе с Александром Ширвиндтом
Юрий Гальцев поделился воспоминаниями о дружбе и работе с Александром Ширвиндтом
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Юморист Юрий Гальцев, родившийся в Курганской области, почтил память народного артиста и художественного руководителя Московского театра сатиры Александра Ширвиндта. Об этом юморист написал в своем telegram-канале. «Бесчисленное количество выступлений на общих концертах, участие в конкурсах, в ответ всегда — огромные слова благодарности от такого профессионала. И я горжусь, что мы были настоящими друзьями. Ты, мой друг-мастер, навсегда останешься в моей памяти», — пишет у себя в telegram-канале Гальцев. Курганский артист также вспомнил, что впервые им довелось встретиться на фестивале «Золотой Остап» (он посвящен награждению актеров и юмористов). Гальцев отмечает, что Ширвиндт тогда был первым, кто проголосовал за него. Ранее URA.RU писало, что из жизни ушел художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист Александр Ширвиндт. Он скончался в больнице. Соболезнования родным артиста передал и президент России Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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