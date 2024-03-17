Юморист Гальцев поделился воспоминаниями о дружбе с Ширвиндтом

Юморист Гальцев почтил память народного артиста Ширвиндта

18 марта 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Юморист Гальцев вспомнил о поддержке, которую ему оказал артист Ширвиндт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Юморист Юрий Гальцев, родившийся в Курганской области, почтил память народного артиста и художественного руководителя Московского театра сатиры Александра Ширвиндта. Об этом юморист написал в своем telegram-канале. «Бесчисленное количество выступлений на общих концертах, участие в конкурсах, в ответ всегда — огромные слова благодарности от такого профессионала. И я горжусь, что мы были настоящими друзьями. Ты, мой друг-мастер, навсегда останешься в моей памяти», — пишет у себя в telegram-канале Гальцев. Курганский артист также вспомнил, что впервые им довелось встретиться на фестивале «Золотой Остап» (он посвящен награждению актеров и юмористов). Гальцев отмечает, что Ширвиндт тогда был первым, кто проголосовал за него. Ранее URA.RU писало, что из жизни ушел художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист Александр Ширвиндт. Он скончался в больнице. Соболезнования родным артиста передал и президент России Владимир Путин. Юрий Гальцев поделился воспоминаниями о дружбе и работе с Александром Ширвиндтом Фото: telegram-канал «Юрий Гальцев | Канал» https://t.me/galtsev_yuriy Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юморист Юрий Гальцев, родившийся в Курганской области, почтил память народного артиста и художественного руководителя Московского театра сатиры Александра Ширвиндта. Об этом юморист написал в своем telegram-канале. «Бесчисленное количество выступлений на общих концертах, участие в конкурсах, в ответ всегда — огромные слова благодарности от такого профессионала. И я горжусь, что мы были настоящими друзьями. Ты, мой друг-мастер, навсегда останешься в моей памяти», — пишет у себя в telegram-канале Гальцев. Курганский артист также вспомнил, что впервые им довелось встретиться на фестивале «Золотой Остап» (он посвящен награждению актеров и юмористов). Гальцев отмечает, что Ширвиндт тогда был первым, кто проголосовал за него. Ранее URA.RU писало, что из жизни ушел художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист Александр Ширвиндт. Он скончался в больнице. Соболезнования родным артиста передал и президент России Владимир Путин.