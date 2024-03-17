Юморист Гальцев поделился воспоминаниями о дружбе с Ширвиндтом

Юморист Юрий Гальцев, родившийся в Курганской области, почтил память народного артиста и художественного руководителя Московского театра сатиры Александра Ширвиндта. Об этом юморист написал в своем telegram-канале.
«Бесчисленное количество выступлений на общих концертах, участие в конкурсах, в ответ всегда — огромные слова благодарности от такого профессионала. И я горжусь, что мы были настоящими друзьями. Ты, мой друг-мастер, навсегда останешься в моей памяти», — пишет у себя в telegram-канале Гальцев.
Курганский артист также вспомнил, что впервые им довелось встретиться на фестивале «Золотой Остап» (он посвящен награждению актеров и юмористов). Гальцев отмечает, что Ширвиндт тогда был первым, кто проголосовал за него.
Ранее URA.RU писало, что из жизни ушел художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист Александр Ширвиндт. Он скончался в больнице. Соболезнования родным артиста передал и президент России Владимир Путин.
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