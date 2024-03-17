17 марта 2024

В центре Тюмени появится школа для детей с ограниченными возможностями

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, класс, портфель, учеба, школьный класс, детство, ученик, школа, начальная школа, детский рюкзак, школьный рюкзак
Школа будет рассчитана на 1101 место, в классах смогут учиться до 12 детей с ограниченными возможностями Фото:

В Тюмени на улице Красных Зорь построят школу для детей с ограниченными возможностями здоровья. Как указано в паспорте объекта, новое учреждение появится к 2026 году.

«Паспорт объекта. Наименование объекта: строительство школы на улице Красных Зорь. Сроки строительства — января 2024 года — сентябрь 2026 года. Генеральный подрядчик: ООО „Стройимпульс“», — указано в паспорте объекта.

По данным Главного управления строительства региона, школа будет рассчитана на 1101 место. В классах смогут учиться до 12 детей с ограниченными возможностями. В учреждении организуют специальные мастерские, классы социально-бытовой ориентации и реабилитации.

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В Тюмени на улице Красных Зорь построят школу для детей с ограниченными возможностями здоровья. Как указано в паспорте объекта, новое учреждение появится к 2026 году. «Паспорт объекта. Наименование объекта: строительство школы на улице Красных Зорь. Сроки строительства — января 2024 года — сентябрь 2026 года. Генеральный подрядчик: ООО „Стройимпульс“», — указано в паспорте объекта. По данным Главного управления строительства региона, школа будет рассчитана на 1101 место. В классах смогут учиться до 12 детей с ограниченными возможностями. В учреждении организуют специальные мастерские, классы социально-бытовой ориентации и реабилитации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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