В центре Тюмени появится школа для детей с ограниченными возможностями

В Тюмени на улице Красных Зорь построят школу для детей с ограниченными возможностями здоровья. Как указано в паспорте объекта, новое учреждение появится к 2026 году.
«Паспорт объекта. Наименование объекта: строительство школы на улице Красных Зорь. Сроки строительства — января 2024 года — сентябрь 2026 года. Генеральный подрядчик: ООО „Стройимпульс“», — указано в паспорте объекта.
По данным Главного управления строительства региона, школа будет рассчитана на 1101 место. В классах смогут учиться до 12 детей с ограниченными возможностями. В учреждении организуют специальные мастерские, классы социально-бытовой ориентации и реабилитации.
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