В ЯНАО погиб водитель снегохода. Видео

На подъезде к ГЛК «Октябрьский» в ДТП погиб водитель снегохода

18 марта 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Снегоход вылетел в кювет (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ЯНАО на трассе в районе подъезда к горнолыжному комплексу «Октябрьский» погиб водитель снегохода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. «По предварительным данным, в результате съезда с проезжей части с дальнейшим опрокидыванием, водитель снегохода скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». Инспекторы устанавливают обстоятельства ДТП. Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию по ЯНАО для получения подробностей ДТП. На момент публикации ответ получен не был. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО на трассе в районе подъезда к горнолыжному комплексу «Октябрьский» погиб водитель снегохода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. «По предварительным данным, в результате съезда с проезжей части с дальнейшим опрокидыванием, водитель снегохода скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». Инспекторы устанавливают обстоятельства ДТП. Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию по ЯНАО для получения подробностей ДТП. На момент публикации ответ получен не был.