Снегоход вылетел в кювет (фото из архива)
В ЯНАО на трассе в районе подъезда к горнолыжному комплексу «Октябрьский» погиб водитель снегохода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.
«По предварительным данным, в результате съезда с проезжей части с дальнейшим опрокидыванием, водитель снегохода скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». Инспекторы устанавливают обстоятельства ДТП.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию по ЯНАО для получения подробностей ДТП. На момент публикации ответ получен не был.
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