17 марта 2024

В ЯНАО погиб водитель снегохода. Видео

На подъезде к ГЛК «Октябрьский» в ДТП погиб водитель снегохода
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегоход вылетел в кювет (фото из архива) Фото:

В ЯНАО на трассе в районе подъезда к горнолыжному комплексу «Октябрьский» погиб водитель снегохода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

«По предварительным данным, в результате съезда с проезжей части с дальнейшим опрокидыванием, водитель снегохода скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». Инспекторы устанавливают обстоятельства ДТП.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию по ЯНАО для получения подробностей ДТП. На момент публикации ответ получен не был.

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В ЯНАО на трассе в районе подъезда к горнолыжному комплексу «Октябрьский» погиб водитель снегохода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. «По предварительным данным, в результате съезда с проезжей части с дальнейшим опрокидыванием, водитель снегохода скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». Инспекторы устанавливают обстоятельства ДТП. Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию по ЯНАО для получения подробностей ДТП. На момент публикации ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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