Политика Выборы В ЦИК рассказали, когда подведут итоги выборов президента ЦИК: итоги выборов президента подведут 21 марта 18 марта 2024 в 13:20 Размер текста - 17 + Глава ЦИК отметила, что для подведения итогов выборов нужно дождаться всей документации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Центральная избирательная комиссия подведет итоги выборов президента России в 11:00 21 марта. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. «ЦИК официально подведет итоги выборов президента РФ 21 марта», — заявила Памфилова. Трансляция ее речи проходила на телеканале «Россия-24». Она объяснила, что итоги будут опубликованы в этот день, потому что необходимо дождаться документации из всех точек голосования. Ранее сообщалось, что ЦИК РФ обработала 80% протоколов по итогам выборов. Согласно ним самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,15% голосов избирателей, кандидат Николай Харитонов от КПРФ получил 4,22% голосов, Владислав Даванков от «Новых людей» — 4,04% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,16% голосов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Центральная избирательная комиссия подведет итоги выборов президента России в 11:00 21 марта. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. «ЦИК официально подведет итоги выборов президента РФ 21 марта», — заявила Памфилова. Трансляция ее речи проходила на телеканале «Россия-24». Она объяснила, что итоги будут опубликованы в этот день, потому что необходимо дождаться документации из всех точек голосования. Ранее сообщалось, что ЦИК РФ обработала 80% протоколов по итогам выборов. Согласно ним самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,15% голосов избирателей, кандидат Николай Харитонов от КПРФ получил 4,22% голосов, Владислав Даванков от «Новых людей» — 4,04% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,16% голосов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям