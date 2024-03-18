В ЦИК рассказали, когда подведут итоги выборов президента

ЦИК: итоги выборов президента подведут 21 марта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первое заседание ЦИК в новом составе. Москва, эмблема цик
Глава ЦИК отметила, что для подведения итогов выборов нужно дождаться всей документации Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Центральная избирательная комиссия подведет итоги выборов президента России в 11:00 21 марта. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«ЦИК официально подведет итоги выборов президента РФ 21 марта», — заявила Памфилова. Трансляция ее речи проходила на телеканале «Россия-24». Она объяснила, что итоги будут опубликованы в этот день, потому что необходимо дождаться документации из всех точек голосования.

Ранее сообщалось, что ЦИК РФ обработала 80% протоколов по итогам выборов. Согласно ним самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,15% голосов избирателей, кандидат Николай Харитонов от КПРФ получил 4,22% голосов, Владислав Даванков от «Новых людей» — 4,04% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,16% голосов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральная избирательная комиссия подведет итоги выборов президента России в 11:00 21 марта. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. «ЦИК официально подведет итоги выборов президента РФ 21 марта», — заявила Памфилова. Трансляция ее речи проходила на телеканале «Россия-24». Она объяснила, что итоги будут опубликованы в этот день, потому что необходимо дождаться документации из всех точек голосования. Ранее сообщалось, что ЦИК РФ обработала 80% протоколов по итогам выборов. Согласно ним самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,15% голосов избирателей, кандидат Николай Харитонов от КПРФ получил 4,22% голосов, Владислав Даванков от «Новых людей» — 4,04% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,16% голосов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...