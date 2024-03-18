В ЦИК рассказали, когда подведут итоги выборов президента

Центральная избирательная комиссия подведет итоги выборов президента России в 11:00 21 марта. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«ЦИК официально подведет итоги выборов президента РФ 21 марта», — заявила Памфилова. Трансляция ее речи проходила на телеканале «Россия-24». Она объяснила, что итоги будут опубликованы в этот день, потому что необходимо дождаться документации из всех точек голосования.
Ранее сообщалось, что ЦИК РФ обработала 80% протоколов по итогам выборов. Согласно ним самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,15% голосов избирателей, кандидат Николай Харитонов от КПРФ получил 4,22% голосов, Владислав Даванков от «Новых людей» — 4,04% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,16% голосов.
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