Опубликованы результаты обработки 80% голосов россиян на выборах. Инфографика

18 марта 2024 в 03:01 Размер текста - 17 +

По результатам обработки 80% бюллетеней лидирует Владимир Путин Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году ЦИК РФ обработала 80% протоколов по итогам выборов президента России. Самовыдвиженец и действующий глава государства Владимир Путин лидирует с 87,15% голосов, следует из данных ЦИК, которые были опубликованы в информационном центре комиссии. У кандидата Николая Харитонова (КПРФ) 4,22% голосов, у Владислава Даванкова («Новые люди») — 4,04% голосов, следует из данных ЦИК РФ. Леонид Слуцкий (ЛДПР) получил 3,16% голосов. В новых регионах России — Луганской народной республике, Донецкой народной республике, Запорожской и Херсонской областях уже были обработаны все протоколы. По результатам в этих регионах лидирует Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ЦИК РФ обработала 80% протоколов по итогам выборов президента России. Самовыдвиженец и действующий глава государства Владимир Путин лидирует с 87,15% голосов, следует из данных ЦИК, которые были опубликованы в информационном центре комиссии. У кандидата Николая Харитонова (КПРФ) 4,22% голосов, у Владислава Даванкова («Новые люди») — 4,04% голосов, следует из данных ЦИК РФ. Леонид Слуцкий (ЛДПР) получил 3,16% голосов. В новых регионах России — Луганской народной республике, Донецкой народной республике, Запорожской и Херсонской областях уже были обработаны все протоколы. По результатам в этих регионах лидирует Владимир Путин.