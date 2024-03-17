ЦИК РФ обработала 80% протоколов по итогам выборов президента России. Самовыдвиженец и действующий глава государства Владимир Путин лидирует с 87,15% голосов, следует из данных ЦИК, которые были опубликованы в информационном центре комиссии.
У кандидата Николая Харитонова (КПРФ) 4,22% голосов, у Владислава Даванкова («Новые люди») — 4,04% голосов, следует из данных ЦИК РФ. Леонид Слуцкий (ЛДПР) получил 3,16% голосов.
В новых регионах России — Луганской народной республике, Донецкой народной республике, Запорожской и Херсонской областях уже были обработаны все протоколы. По результатам в этих регионах лидирует Владимир Путин.
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