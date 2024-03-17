В Тюменской области вахтовику сломали ребро из-за неверно поставленных тапочек

Житель Башкортостана, приехавший в Уватский район (Тюменская область) на вахту, получил перелом ребра из-за того, что неправильно поставил тапочки в вагончике, где жил со своим коллегой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
«Поступила информация о причинении вреда здоровью гражданина, работающего вахтовым методом на одном из месторождений Уватского района. У жителя Башкортостана 1987 года рождения диагностировали перелом ребра. Телесные повреждения ему причинил коллега. Он пояснил, что ссора произошла в рабочем вагоне из-за спора, по поводу неправильно поставленных в проходе тапочек», — рассказали в полиции.
Подозреваемый — 37-летний житель Нижнетавдинского района, желая доказать свою правоту, ударил коллегу кулаком в бок. За умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести ему грозит до трех лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.