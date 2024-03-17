17 марта 2024

В Тюменской области вахтовику сломали ребро из-за неверно поставленных тапочек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения полицейским после гибели задержанного при перевозке. Нижний Тагил, тапочки, арестованный, задержанный, суд, судебный процесс, мера пресечения, дресс код, форма одежды, содержание под стражей
Бытовой вопрос спровоцировал скандал между мужчинами Фото:

Житель Башкортостана, приехавший в Уватский район (Тюменская область) на вахту, получил перелом ребра из-за того, что неправильно поставил тапочки в вагончике, где жил со своим коллегой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

«Поступила информация о причинении вреда здоровью гражданина, работающего вахтовым методом на одном из месторождений Уватского района. У жителя Башкортостана 1987 года рождения диагностировали перелом ребра. Телесные повреждения ему причинил коллега. Он пояснил, что ссора произошла в рабочем вагоне из-за спора, по поводу неправильно поставленных в проходе тапочек», — рассказали в полиции.

Подозреваемый — 37-летний житель Нижнетавдинского района, желая доказать свою правоту, ударил коллегу кулаком в бок. За умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести ему грозит до трех лет лишения свободы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Башкортостана, приехавший в Уватский район (Тюменская область) на вахту, получил перелом ребра из-за того, что неправильно поставил тапочки в вагончике, где жил со своим коллегой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УМВД. «Поступила информация о причинении вреда здоровью гражданина, работающего вахтовым методом на одном из месторождений Уватского района. У жителя Башкортостана 1987 года рождения диагностировали перелом ребра. Телесные повреждения ему причинил коллега. Он пояснил, что ссора произошла в рабочем вагоне из-за спора, по поводу неправильно поставленных в проходе тапочек», — рассказали в полиции. Подозреваемый — 37-летний житель Нижнетавдинского района, желая доказать свою правоту, ударил коллегу кулаком в бок. За умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести ему грозит до трех лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...