В Тюменской области вахтовику сломали ребро из-за неверно поставленных тапочек

18 марта 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Бытовой вопрос спровоцировал скандал между мужчинами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Башкортостана, приехавший в Уватский район (Тюменская область) на вахту, получил перелом ребра из-за того, что неправильно поставил тапочки в вагончике, где жил со своим коллегой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УМВД. «Поступила информация о причинении вреда здоровью гражданина, работающего вахтовым методом на одном из месторождений Уватского района. У жителя Башкортостана 1987 года рождения диагностировали перелом ребра. Телесные повреждения ему причинил коллега. Он пояснил, что ссора произошла в рабочем вагоне из-за спора, по поводу неправильно поставленных в проходе тапочек», — рассказали в полиции. Подозреваемый — 37-летний житель Нижнетавдинского района, желая доказать свою правоту, ударил коллегу кулаком в бок. За умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести ему грозит до трех лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Башкортостана, приехавший в Уватский район (Тюменская область) на вахту, получил перелом ребра из-за того, что неправильно поставил тапочки в вагончике, где жил со своим коллегой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УМВД. «Поступила информация о причинении вреда здоровью гражданина, работающего вахтовым методом на одном из месторождений Уватского района. У жителя Башкортостана 1987 года рождения диагностировали перелом ребра. Телесные повреждения ему причинил коллега. Он пояснил, что ссора произошла в рабочем вагоне из-за спора, по поводу неправильно поставленных в проходе тапочек», — рассказали в полиции. Подозреваемый — 37-летний житель Нижнетавдинского района, желая доказать свою правоту, ударил коллегу кулаком в бок. За умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести ему грозит до трех лет лишения свободы.