В Челябинской области больше всех в офисе зарабатывают программисты и инженеры. Инфографика

«Авито»: в Челябинской области инженеры в среднем зарабатывают 112 тысяч рублей

18 марта 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

В регионе заработок инженеров в среднем составляет в среднем 111 тысяч 800 рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Челябинской области среди офисных специалистов наиболее высокооплачиваемыми профессиями являются инженеры и программисты. Заработок инженеров составляет 111 тысяч 800 рублей, программистов — почти 105 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В Челябинской области в топ-3 офисных вакансий по размеру зарплатных предложений вошли инженеры (111 тысяч 800 рублей в месяц), программисты (104 тысячи 900 рублей) и агенты по недвижимости (98 тысяч 416 рублей)», — сообщили в пресс-службе. Также в исследовании отмечается, в регионе среди офисных работников также хорошо зарабатывают менеджеры по развитию, технологи, рекрутеры, аналитики, менеджеры по продажам сметчик и логист. При этом 67% соискателей в Челябинской области считают важной высокую технологичность в компании работодателя. На данный момент в регионе искусственный интеллект начинают использовать для работы с клиентами 37% компаний, для сбора аналитической информации 36%, для оптимизации и планирования процессов — 33%. При этом решающим фактором для челябинских соискателей в 76% случаев является уровень зарплаты. В Челябинской области среди офисных специалистов наиболее высокооплачиваемыми профессиями являются инженеры и программисты Инфографика: пресс служба Авито Работа Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области среди офисных специалистов наиболее высокооплачиваемыми профессиями являются инженеры и программисты. Заработок инженеров составляет 111 тысяч 800 рублей, программистов — почти 105 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В Челябинской области в топ-3 офисных вакансий по размеру зарплатных предложений вошли инженеры (111 тысяч 800 рублей в месяц), программисты (104 тысячи 900 рублей) и агенты по недвижимости (98 тысяч 416 рублей)», — сообщили в пресс-службе. Также в исследовании отмечается, в регионе среди офисных работников также хорошо зарабатывают менеджеры по развитию, технологи, рекрутеры, аналитики, менеджеры по продажам сметчик и логист. При этом 67% соискателей в Челябинской области считают важной высокую технологичность в компании работодателя. На данный момент в регионе искусственный интеллект начинают использовать для работы с клиентами 37% компаний, для сбора аналитической информации 36%, для оптимизации и планирования процессов — 33%. При этом решающим фактором для челябинских соискателей в 76% случаев является уровень зарплаты.