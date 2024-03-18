В Челябинской области больше всех в офисе зарабатывают программисты и инженеры. Инфографика

«Авито»: в Челябинской области инженеры в среднем зарабатывают 112 тысяч рублей
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В регионе заработок инженеров в среднем составляет в среднем 111 тысяч 800 рублей Фото:

В Челябинской области среди офисных специалистов наиболее высокооплачиваемыми профессиями являются инженеры и программисты. Заработок инженеров составляет 111 тысяч 800 рублей, программистов — почти 105 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«В Челябинской области в топ-3 офисных вакансий по размеру зарплатных предложений вошли инженеры (111 тысяч 800 рублей в месяц), программисты (104 тысячи 900 рублей) и агенты по недвижимости (98 тысяч 416 рублей)», — сообщили в пресс-службе.

Также в исследовании отмечается, в регионе среди офисных работников также хорошо зарабатывают менеджеры по развитию, технологи, рекрутеры, аналитики, менеджеры по продажам сметчик и логист. При этом 67% соискателей в Челябинской области считают важной высокую технологичность в компании работодателя.

На данный момент в регионе искусственный интеллект начинают использовать для работы с клиентами 37% компаний, для сбора аналитической информации 36%, для оптимизации и планирования процессов — 33%. При этом решающим фактором для челябинских соискателей в 76% случаев является уровень зарплаты.

В Челябинской области среди офисных специалистов наиболее высокооплачиваемыми профессиями являются инженеры и программисты
В Челябинской области среди офисных специалистов наиболее высокооплачиваемыми профессиями являются инженеры и программисты

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В Челябинской области среди офисных специалистов наиболее высокооплачиваемыми профессиями являются инженеры и программисты. Заработок инженеров составляет 111 тысяч 800 рублей, программистов — почти 105 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В Челябинской области в топ-3 офисных вакансий по размеру зарплатных предложений вошли инженеры (111 тысяч 800 рублей в месяц), программисты (104 тысячи 900 рублей) и агенты по недвижимости (98 тысяч 416 рублей)», — сообщили в пресс-службе. Также в исследовании отмечается, в регионе среди офисных работников также хорошо зарабатывают менеджеры по развитию, технологи, рекрутеры, аналитики, менеджеры по продажам сметчик и логист. При этом 67% соискателей в Челябинской области считают важной высокую технологичность в компании работодателя. На данный момент в регионе искусственный интеллект начинают использовать для работы с клиентами 37% компаний, для сбора аналитической информации 36%, для оптимизации и планирования процессов — 33%. При этом решающим фактором для челябинских соискателей в 76% случаев является уровень зарплаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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