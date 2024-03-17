Победители курганской викторины, объяснили почему назвали «бандерами» организаторов. Видео

Семье из курганского округа вручили автомобиль за победу в викторине

18 марта 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Последний разыгранный автомобиль в рамках викторины вручили 18 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Победители викторины «Весна в семью пришла» обозвали организаторов «бандерами», потому что перепутали их с мошенниками. Об этом 18 марта журналистам рассказали Серикбай и Елена Тлеугалеевы из Куртамышского муниципального округа, выигравшие автомобиль Lada Niva Travel. «Супруга говорит, какой-то номер звонит постоянно. Я говорю, мало ли, незнакомые номера, выборы прошли. Я давай ругаться. А потом нам перезвонили и сказали: вы викторину посмотрите. Мы голосовали 15 марта. У нас родственников чиновников нет. Если честно, я раньше тоже думал, как может выиграть обычный деревенский человек?» — сообщил Серикбай Тлеугалеев. На мероприятии супруги извинились перед организаторами за грубость. Елена является соцработником, а Серикбай — кочегаром. Они живут в селе Советском. Пара рассказала, что у них есть автомобиль — тоже Niva. На вручение семья приехала с сыном и дочерью. Организаторы только с третьего раза смогли убедить семью, что им звонят не мошенники. В первый раз организаторов обозвали «бандеровскими недобитками». Викторина «Весна в семью пришла» проходила в Курганской области с 15 по 17 марта. Главными призами стали три автомобиля Lada Niva Travel и однокомнатная квартира рядом с ТРЦ «Рио». Сама викторина проводила в период президентских выборов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Победители викторины «Весна в семью пришла» обозвали организаторов «бандерами», потому что перепутали их с мошенниками. Об этом 18 марта журналистам рассказали Серикбай и Елена Тлеугалеевы из Куртамышского муниципального округа, выигравшие автомобиль Lada Niva Travel. «Супруга говорит, какой-то номер звонит постоянно. Я говорю, мало ли, незнакомые номера, выборы прошли. Я давай ругаться. А потом нам перезвонили и сказали: вы викторину посмотрите. Мы голосовали 15 марта. У нас родственников чиновников нет. Если честно, я раньше тоже думал, как может выиграть обычный деревенский человек?» — сообщил Серикбай Тлеугалеев. На мероприятии супруги извинились перед организаторами за грубость. Елена является соцработником, а Серикбай — кочегаром. Они живут в селе Советском. Пара рассказала, что у них есть автомобиль — тоже Niva. На вручение семья приехала с сыном и дочерью. Организаторы только с третьего раза смогли убедить семью, что им звонят не мошенники. В первый раз организаторов обозвали «бандеровскими недобитками». Викторина «Весна в семью пришла» проходила в Курганской области с 15 по 17 марта. Главными призами стали три автомобиля Lada Niva Travel и однокомнатная квартира рядом с ТРЦ «Рио». Сама викторина проводила в период президентских выборов.