17 марта 2024

Куда дешевле слетать из Тюмени на майские праздники

Турагент Завьялова: из Тюмени на майские праздники можно полететь в Абхазию
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, море, пляж, египет
Самое дорогое направление с вылетом из Тюмени — тур в Египет на десять дней Фото:

Самый бюджетный тур с прямым вылетом из Тюмени на майские праздники — отдых в Абхазии. Стоимость туров туда начинается от 53 тысяч рублей на двоих. Об этом URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая одной из местных турфирм.

«Тур с вылетом из Тюмени в Абхазию начинается от 53 тысяч на двоих взрослых. Отдых рассчитан на девять дней, питание — только завтраки», — сообщает турагент.

Следующим по возрастанию цены местом для отдыха считается город Сочи. Минимальная стоимость туров туда начинается от 55 тысяч рублей на двоих туристов. В отеле для отдыхающих будут также доступны только завтраки.

Почти в три раза дороже обойдется для горожан отдых в Турции. Тур рассчитан на шесть ночей, на двоих взрослых с питанием по системе «все включено». Минимальная стоимость путевок — от 138 тысяч рублей.

Семидневный отдых в ОАЭ с вылетом из Тюмени будет стоить для туристов от 183 тысяч рублей. В эту цену входит только завтрак. Всего на тысячу рублей дороже для горожан обойдется десятидневное пребывание в Египте. Тур рассчитан на двух туристов с заселением в трехзвездочном отеле и питанием «все включено».

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Самый бюджетный тур с прямым вылетом из Тюмени на майские праздники — отдых в Абхазии. Стоимость туров туда начинается от 53 тысяч рублей на двоих. Об этом URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая одной из местных турфирм. «Тур с вылетом из Тюмени в Абхазию начинается от 53 тысяч на двоих взрослых. Отдых рассчитан на девять дней, питание — только завтраки», — сообщает турагент. Следующим по возрастанию цены местом для отдыха считается город Сочи. Минимальная стоимость туров туда начинается от 55 тысяч рублей на двоих туристов. В отеле для отдыхающих будут также доступны только завтраки. Почти в три раза дороже обойдется для горожан отдых в Турции. Тур рассчитан на шесть ночей, на двоих взрослых с питанием по системе «все включено». Минимальная стоимость путевок — от 138 тысяч рублей. Семидневный отдых в ОАЭ с вылетом из Тюмени будет стоить для туристов от 183 тысяч рублей. В эту цену входит только завтрак. Всего на тысячу рублей дороже для горожан обойдется десятидневное пребывание в Египте. Тур рассчитан на двух туристов с заселением в трехзвездочном отеле и питанием «все включено».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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