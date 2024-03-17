Куда дешевле слетать из Тюмени на майские праздники

Турагент Завьялова: из Тюмени на майские праздники можно полететь в Абхазию

18 марта 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Самое дорогое направление с вылетом из Тюмени — тур в Египет на десять дней Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU Самый бюджетный тур с прямым вылетом из Тюмени на майские праздники — отдых в Абхазии. Стоимость туров туда начинается от 53 тысяч рублей на двоих. Об этом URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая одной из местных турфирм. «Тур с вылетом из Тюмени в Абхазию начинается от 53 тысяч на двоих взрослых. Отдых рассчитан на девять дней, питание — только завтраки», — сообщает турагент. Следующим по возрастанию цены местом для отдыха считается город Сочи. Минимальная стоимость туров туда начинается от 55 тысяч рублей на двоих туристов. В отеле для отдыхающих будут также доступны только завтраки. Почти в три раза дороже обойдется для горожан отдых в Турции. Тур рассчитан на шесть ночей, на двоих взрослых с питанием по системе «все включено». Минимальная стоимость путевок — от 138 тысяч рублей. Семидневный отдых в ОАЭ с вылетом из Тюмени будет стоить для туристов от 183 тысяч рублей. В эту цену входит только завтрак. Всего на тысячу рублей дороже для горожан обойдется десятидневное пребывание в Египте. Тур рассчитан на двух туристов с заселением в трехзвездочном отеле и питанием «все включено». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самый бюджетный тур с прямым вылетом из Тюмени на майские праздники — отдых в Абхазии. Стоимость туров туда начинается от 53 тысяч рублей на двоих. Об этом URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая одной из местных турфирм. «Тур с вылетом из Тюмени в Абхазию начинается от 53 тысяч на двоих взрослых. Отдых рассчитан на девять дней, питание — только завтраки», — сообщает турагент. Следующим по возрастанию цены местом для отдыха считается город Сочи. Минимальная стоимость туров туда начинается от 55 тысяч рублей на двоих туристов. В отеле для отдыхающих будут также доступны только завтраки. Почти в три раза дороже обойдется для горожан отдых в Турции. Тур рассчитан на шесть ночей, на двоих взрослых с питанием по системе «все включено». Минимальная стоимость путевок — от 138 тысяч рублей. Семидневный отдых в ОАЭ с вылетом из Тюмени будет стоить для туристов от 183 тысяч рублей. В эту цену входит только завтрак. Всего на тысячу рублей дороже для горожан обойдется десятидневное пребывание в Египте. Тур рассчитан на двух туристов с заселением в трехзвездочном отеле и питанием «все включено».