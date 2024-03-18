Светлаков запускает первый продюсерский проект после возвращения на ТНТ. Фото

На ТНТ с 1 апреля стартует сериал «Казачок» Сергея Светлакова

18 марта 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Производством сериала занималась студия Сергея Светлакова SVERDЛOVSK Фото: Дарья Попова © URA.RU На телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER 1 апреля стартует первый продюсерский проект Сергея Светлакова, экс-участника «Уральских пельменей», после его возвращения на ТНТ. Это приключенческий сериал «Казачок» о подростке Степе, который попал из нашего времени в казачью станицу XVII века. Об этом URA.RU рассказали представители ТНТ. «Мы надеемся, что смотреть „Казачка“ будут и 10-летние, и 17-летние, и 30-40-летние, и 70-летние зрители. Мы хотели сделать произведение, которое расскажет о самых важных вещах, в которые мы искренне верим — дружбе, любви, настоящем патриотизме, причем расскажет не в назидательном, а в абсолютно развлекательном ключе», — пояснил Светлаков. История в «Казачке» разворачивается в деревне у бабушки Степы. Мальчик случайно проваливается в колодец и оказывается в прошлом. С собой у него оказываются только коптер и пару гаджетов, которые помогают ему в первые минуты новой жизни. Парень понимает, что ему придется жить во времена бунтов и перемен, потому он с юмором принимает этот вызов. Главные роли исполнили Алексей Лукин, Виктория Разумовская, Алексей Кравченко, Олеся Судзиловская, Георгий Дронов, Максим Белбородов, Николай Шрайбер, Владимир Епифанцев и другие. Сериал снимали в пушкинских местах и исторических локациях в Псковской области, а ради проекта команда выстроили станицу с церковью, домами и плотинами. «Это были супермасштабные съемки — выстроен целый город, и он до сих пор стоит. Я думаю, что туда будут, наверное, водиться экскурсии после окончания съемочного процесса», — уверен актер Максим Белбородов. К сложным сценам с конными трюками привлекали команду каскадера Орлана Монгуша, который работал над проектами «Турецкий гамбит» и «Золотая орда». За постановку эпичных сцен отвечал Александр Самохвалов известный по проектам «Нюрнберг» «Сталинград». Производством сериала занималась студия Светлакова SVERDЛOVSK при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Светлаков работал на ТНТ около 10 лет, а в 2018 году перешел на телеканал СТС. Летом прошлого года «Газпром-Медиа развлекательное телевидение» вновь подписал эксклюзивный контракт с шоуменом, согласно которому он будет участвовать как минимум в трех проектах ТНТ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER 1 апреля стартует первый продюсерский проект Сергея Светлакова, экс-участника «Уральских пельменей», после его возвращения на ТНТ. Это приключенческий сериал «Казачок» о подростке Степе, который попал из нашего времени в казачью станицу XVII века. Об этом URA.RU рассказали представители ТНТ. «Мы надеемся, что смотреть „Казачка“ будут и 10-летние, и 17-летние, и 30-40-летние, и 70-летние зрители. Мы хотели сделать произведение, которое расскажет о самых важных вещах, в которые мы искренне верим — дружбе, любви, настоящем патриотизме, причем расскажет не в назидательном, а в абсолютно развлекательном ключе», — пояснил Светлаков. История в «Казачке» разворачивается в деревне у бабушки Степы. Мальчик случайно проваливается в колодец и оказывается в прошлом. С собой у него оказываются только коптер и пару гаджетов, которые помогают ему в первые минуты новой жизни. Парень понимает, что ему придется жить во времена бунтов и перемен, потому он с юмором принимает этот вызов. Главные роли исполнили Алексей Лукин, Виктория Разумовская, Алексей Кравченко, Олеся Судзиловская, Георгий Дронов, Максим Белбородов, Николай Шрайбер, Владимир Епифанцев и другие. Сериал снимали в пушкинских местах и исторических локациях в Псковской области, а ради проекта команда выстроили станицу с церковью, домами и плотинами. «Это были супермасштабные съемки — выстроен целый город, и он до сих пор стоит. Я думаю, что туда будут, наверное, водиться экскурсии после окончания съемочного процесса», — уверен актер Максим Белбородов. К сложным сценам с конными трюками привлекали команду каскадера Орлана Монгуша, который работал над проектами «Турецкий гамбит» и «Золотая орда». За постановку эпичных сцен отвечал Александр Самохвалов известный по проектам «Нюрнберг» «Сталинград». Производством сериала занималась студия Светлакова SVERDЛOVSK при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Светлаков работал на ТНТ около 10 лет, а в 2018 году перешел на телеканал СТС. Летом прошлого года «Газпром-Медиа развлекательное телевидение» вновь подписал эксклюзивный контракт с шоуменом, согласно которому он будет участвовать как минимум в трех проектах ТНТ.