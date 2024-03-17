В шорт-лист премии WhereToEat вошел только один ресторан из Перми

18 марта 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

ТОП-10 ресторанов назовут в апреле Фото: Размик Закарян © URA.RU Организаторы независимой ресторанной премии WhereToEat опубликовали шорт-лист заведений России. В него вошел один ресторан из Перми. Это Nolan Wine & Kitchen. В лонг-листе было представлено 10 пермских заведений. «Лучшие рестораны России — в шорт-листе премии WhereToEat Russia 2024. Nolan Wine & Kitchen, Пермь», — указано на сайте премии. Всего в короткий список попали 100 заведений. В длинный список премии, который был опубликован 12 марта, вошли, кроме Nolan Wine & Kitchen, еще девять ресторанов Перми. Это Novopomodoro, Belka, Poke Ramen, Caramella Bistro, Rob Roy, «Чайка ZaZa», MEDUZA Bistro, MEDUZA Seafood & Wine и «Гедонист». Итоги премии организаторы объявят в апреле. В прошлом году Nolan Wine & Kitchen занял в рейтинге 154-157 место, разделив позицию с ресторанами из Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи. Премия WTE учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организаторы независимой ресторанной премии WhereToEat опубликовали шорт-лист заведений России. В него вошел один ресторан из Перми. Это Nolan Wine & Kitchen. В лонг-листе было представлено 10 пермских заведений. «Лучшие рестораны России — в шорт-листе премии WhereToEat Russia 2024. Nolan Wine & Kitchen, Пермь», — указано на сайте премии. Всего в короткий список попали 100 заведений. В длинный список премии, который был опубликован 12 марта, вошли, кроме Nolan Wine & Kitchen, еще девять ресторанов Перми. Это Novopomodoro, Belka, Poke Ramen, Caramella Bistro, Rob Roy, «Чайка ZaZa», MEDUZA Bistro, MEDUZA Seafood & Wine и «Гедонист». Итоги премии организаторы объявят в апреле. В прошлом году Nolan Wine & Kitchen занял в рейтинге 154-157 место, разделив позицию с ресторанами из Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи. Премия WTE учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.