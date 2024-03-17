17 марта 2024

В шорт-лист премии WhereToEat вошел только один ресторан из Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторанная премия WhereToEat Урал 2021. Екатеринбург, wheretoeat
ТОП-10 ресторанов назовут в апреле Фото:

Организаторы независимой ресторанной премии WhereToEat опубликовали шорт-лист заведений России. В него вошел один ресторан из Перми. Это Nolan Wine & Kitchen. В лонг-листе было представлено 10 пермских заведений.

«Лучшие рестораны России — в шорт-листе премии WhereToEat Russia 2024. Nolan Wine & Kitchen, Пермь», — указано на сайте премии. Всего в короткий список попали 100 заведений.

В длинный список премии, который был опубликован 12 марта, вошли, кроме Nolan Wine & Kitchen, еще девять ресторанов Перми. Это Novopomodoro, Belka, Poke Ramen, Caramella Bistro, Rob Roy, «Чайка ZaZa», MEDUZA Bistro, MEDUZA Seafood & Wine и «Гедонист». Итоги премии организаторы объявят в апреле. В прошлом году Nolan Wine & Kitchen занял в рейтинге 154-157 место, разделив позицию с ресторанами из Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи.

Премия WTE учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.

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Организаторы независимой ресторанной премии WhereToEat опубликовали шорт-лист заведений России. В него вошел один ресторан из Перми. Это Nolan Wine & Kitchen. В лонг-листе было представлено 10 пермских заведений. «Лучшие рестораны России — в шорт-листе премии WhereToEat Russia 2024. Nolan Wine & Kitchen, Пермь», — указано на сайте премии. Всего в короткий список попали 100 заведений. В длинный список премии, который был опубликован 12 марта, вошли, кроме Nolan Wine & Kitchen, еще девять ресторанов Перми. Это Novopomodoro, Belka, Poke Ramen, Caramella Bistro, Rob Roy, «Чайка ZaZa», MEDUZA Bistro, MEDUZA Seafood & Wine и «Гедонист». Итоги премии организаторы объявят в апреле. В прошлом году Nolan Wine & Kitchen занял в рейтинге 154-157 место, разделив позицию с ресторанами из Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи. Премия WTE учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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