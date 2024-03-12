Пермские рестораны вошли в лонг-лист всероссийской премии

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Открытие ресторана "Дубровин", столик в ресторане, сервировка стола
Десять пермских ресторанов будут бороться за звание лучших в стране Фото:

Организаторы всероссийской ресторанной премии Wheretoeat опубликовали лонг-лист лучших заведений страны. В список вошли десять пермских ресторанов.

«Оргкомитет Национальной ресторанной премии Wheretoeat представляет лонг-лист ресторанов России 2024 года. Пермь: Nolan Wine & Kitchen, Novopomodoro, Belka, Poke Ramen, Caramella Bistro, Rob Roy, „Чайка ZaZa“, MEDUZA Bistro, MEDUZA Seafood & Wine, „Гедонист“», — сказано на сайте премии.

Уточняется, что итоги премии будут подведены 9 апреля. Тогда станут известны названия лучших ресторанов страны. Премия Wheretoeat проводится с 2013 года. Ее учредителями является ассоциация гастрономических журналистов. Каждый год эксперты составляют рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, центральной и южной России, Татарстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока. В 2023 году пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen занял четвертое место среди лучших заведений Центрального федерального округа, а его шеф-повар вошел в шорт-лист премии.

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Организаторы всероссийской ресторанной премии Wheretoeat опубликовали лонг-лист лучших заведений страны. В список вошли десять пермских ресторанов. «Оргкомитет Национальной ресторанной премии Wheretoeat представляет лонг-лист ресторанов России 2024 года. Пермь: Nolan Wine & Kitchen, Novopomodoro, Belka, Poke Ramen, Caramella Bistro, Rob Roy, „Чайка ZaZa“, MEDUZA Bistro, MEDUZA Seafood & Wine, „Гедонист“», — сказано на сайте премии. Уточняется, что итоги премии будут подведены 9 апреля. Тогда станут известны названия лучших ресторанов страны. Премия Wheretoeat проводится с 2013 года. Ее учредителями является ассоциация гастрономических журналистов. Каждый год эксперты составляют рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, центральной и южной России, Татарстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока. В 2023 году пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen занял четвертое место среди лучших заведений Центрального федерального округа, а его шеф-повар вошел в шорт-лист премии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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