Пермские рестораны вошли в лонг-лист всероссийской премии

Организаторы всероссийской ресторанной премии Wheretoeat опубликовали лонг-лист лучших заведений страны. В список вошли десять пермских ресторанов.
«Оргкомитет Национальной ресторанной премии Wheretoeat представляет лонг-лист ресторанов России 2024 года. Пермь: Nolan Wine & Kitchen, Novopomodoro, Belka, Poke Ramen, Caramella Bistro, Rob Roy, „Чайка ZaZa“, MEDUZA Bistro, MEDUZA Seafood & Wine, „Гедонист“», — сказано на сайте премии.
Уточняется, что итоги премии будут подведены 9 апреля. Тогда станут известны названия лучших ресторанов страны. Премия Wheretoeat проводится с 2013 года. Ее учредителями является ассоциация гастрономических журналистов. Каждый год эксперты составляют рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, центральной и южной России, Татарстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока. В 2023 году пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen занял четвертое место среди лучших заведений Центрального федерального округа, а его шеф-повар вошел в шорт-лист премии.
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