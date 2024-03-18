Заведения из Екатеринбурга попали в шорт-лист главной ресторанной премии России

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Работа ресторанов во время пандемии (1 часть). Екатеринбург, ресторан, бистро горожане
«Горожане» регулярно забирают призы ресторанной премии Фото:

Екатеринбургские заведения Кitchen (Николы Павловича), «Гастроли» (Валентина Кузякина), Culta и «Горожане» (Виктора и Ульяны Новиковых) попали в 100 лучших ресторанов главной гастропремии России WhereToEat. Информация об этом появилась на сайте организаторов.

В лонг-лист WhereToEat Russia вошло 639 гастрономических заведений из 74 городов и других населенных пунктов РФ. В Екатеринбурге отобрали 30 ресторанов, но до финала дошло лишь четыре. Финал премии пройдет в апреле в Москве.

В прошлом году рестораны Екатеринбурга заняли 32 места из 50 возможных в шорт-листе WhereToEat Ural. Среди них были Kitchen, «Большой Грузинский», Culta Bistronomic, MOMO Pan Asian Kitchen, Shalom Shanghai, «Сплетни» и другие.

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Екатеринбургские заведения Кitchen (Николы Павловича), «Гастроли» (Валентина Кузякина), Culta и «Горожане» (Виктора и Ульяны Новиковых) попали в 100 лучших ресторанов главной гастропремии России WhereToEat. Информация об этом появилась на сайте организаторов. В лонг-лист WhereToEat Russia вошло 639 гастрономических заведений из 74 городов и других населенных пунктов РФ. В Екатеринбурге отобрали 30 ресторанов, но до финала дошло лишь четыре. Финал премии пройдет в апреле в Москве. В прошлом году рестораны Екатеринбурга заняли 32 места из 50 возможных в шорт-листе WhereToEat Ural. Среди них были Kitchen, «Большой Грузинский», Culta Bistronomic, MOMO Pan Asian Kitchen, Shalom Shanghai, «Сплетни» и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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