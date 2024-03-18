Заведения из Екатеринбурга попали в шорт-лист главной ресторанной премии России

18 марта 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

«Горожане» регулярно забирают призы ресторанной премии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Екатеринбургские заведения Кitchen (Николы Павловича), «Гастроли» (Валентина Кузякина), Culta и «Горожане» (Виктора и Ульяны Новиковых) попали в 100 лучших ресторанов главной гастропремии России WhereToEat. Информация об этом появилась на сайте организаторов. В лонг-лист WhereToEat Russia вошло 639 гастрономических заведений из 74 городов и других населенных пунктов РФ. В Екатеринбурге отобрали 30 ресторанов, но до финала дошло лишь четыре. Финал премии пройдет в апреле в Москве. В прошлом году рестораны Екатеринбурга заняли 32 места из 50 возможных в шорт-листе WhereToEat Ural. Среди них были Kitchen, «Большой Грузинский», Culta Bistronomic, MOMO Pan Asian Kitchen, Shalom Shanghai, «Сплетни» и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургские заведения Кitchen (Николы Павловича), «Гастроли» (Валентина Кузякина), Culta и «Горожане» (Виктора и Ульяны Новиковых) попали в 100 лучших ресторанов главной гастропремии России WhereToEat. Информация об этом появилась на сайте организаторов. В лонг-лист WhereToEat Russia вошло 639 гастрономических заведений из 74 городов и других населенных пунктов РФ. В Екатеринбурге отобрали 30 ресторанов, но до финала дошло лишь четыре. Финал премии пройдет в апреле в Москве. В прошлом году рестораны Екатеринбурга заняли 32 места из 50 возможных в шорт-листе WhereToEat Ural. Среди них были Kitchen, «Большой Грузинский», Culta Bistronomic, MOMO Pan Asian Kitchen, Shalom Shanghai, «Сплетни» и другие.