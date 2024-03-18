В Тюмени не хватает маляров и автослесарей

В Тюменской области резко вырос спрос на маляров, автослесарей и монтажников. Об этом в рассылке сообщает аналитический отдел рекрутингового агентства hh.ru.
«Количество вакансий для синих воротничков выросло на 55%. С точки зрения отдельных специальностей, наибольший прирост по числу вакансий виден среди маляров, штукатуров (+88%), автослесарей (+81%) и монтажников (70%)», — говорится в сообщении.
Как сообщает hh.ru, средняя зарплата рабочего персонала в 2023 году выросла на 24% и составила 83 200 рублей. Для маляров и штукатуров показатель составляет 86,7 тысячи рублей с ростом в 22%. А самую высокую зарплату в 133 тысячи рублей предлагают машинистам.
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