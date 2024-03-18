18 марта 2024

В Тюмени не хватает маляров и автослесарей

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, маляр, валик для краски
Средняя зарплата штукатура-маляра в регионе достигла 86,7 тысяч рублей Фото:

В Тюменской области резко вырос спрос на маляров, автослесарей и монтажников. Об этом в рассылке сообщает аналитический отдел рекрутингового агентства hh.ru.

«Количество вакансий для синих воротничков выросло на 55%. С точки зрения отдельных специальностей, наибольший прирост по числу вакансий виден среди маляров, штукатуров (+88%), автослесарей (+81%) и монтажников (70%)», — говорится в сообщении.

Как сообщает hh.ru, средняя зарплата рабочего персонала в 2023 году выросла на 24% и составила 83 200 рублей. Для маляров и штукатуров показатель составляет 86,7 тысячи рублей с ростом в 22%. А самую высокую зарплату в 133 тысячи рублей предлагают машинистам.

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В Тюменской области резко вырос спрос на маляров, автослесарей и монтажников. Об этом в рассылке сообщает аналитический отдел рекрутингового агентства hh.ru. «Количество вакансий для синих воротничков выросло на 55%. С точки зрения отдельных специальностей, наибольший прирост по числу вакансий виден среди маляров, штукатуров (+88%), автослесарей (+81%) и монтажников (70%)», — говорится в сообщении. Как сообщает hh.ru, средняя зарплата рабочего персонала в 2023 году выросла на 24% и составила 83 200 рублей. Для маляров и штукатуров показатель составляет 86,7 тысячи рублей с ростом в 22%. А самую высокую зарплату в 133 тысячи рублей предлагают машинистам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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