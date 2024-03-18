В Тюмени не хватает маляров и автослесарей

19 марта 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата штукатура-маляра в регионе достигла 86,7 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области резко вырос спрос на маляров, автослесарей и монтажников. Об этом в рассылке сообщает аналитический отдел рекрутингового агентства hh.ru. «Количество вакансий для синих воротничков выросло на 55%. С точки зрения отдельных специальностей, наибольший прирост по числу вакансий виден среди маляров, штукатуров (+88%), автослесарей (+81%) и монтажников (70%)», — говорится в сообщении. Как сообщает hh.ru, средняя зарплата рабочего персонала в 2023 году выросла на 24% и составила 83 200 рублей. Для маляров и штукатуров показатель составляет 86,7 тысячи рублей с ростом в 22%. А самую высокую зарплату в 133 тысячи рублей предлагают машинистам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области резко вырос спрос на маляров, автослесарей и монтажников. Об этом в рассылке сообщает аналитический отдел рекрутингового агентства hh.ru. «Количество вакансий для синих воротничков выросло на 55%. С точки зрения отдельных специальностей, наибольший прирост по числу вакансий виден среди маляров, штукатуров (+88%), автослесарей (+81%) и монтажников (70%)», — говорится в сообщении. Как сообщает hh.ru, средняя зарплата рабочего персонала в 2023 году выросла на 24% и составила 83 200 рублей. Для маляров и штукатуров показатель составляет 86,7 тысячи рублей с ростом в 22%. А самую высокую зарплату в 133 тысячи рублей предлагают машинистам.