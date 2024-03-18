В Тюмени изменятся цены на аттракционы в главном парке городе

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Виды города, ноябрь. Тюмень, парк аттракционов, ветки деревьев
Цены на билеты изменятся уже с апреля Фото:

В Тюмени изменятся цены на аттракционы в городском парке культуры и отдыха. Об этом сообщили в учреждении. Новый прайс будет действовать уже с апреля.

«У нас будут меняться цены, пересматриваться ценовая политика. Скорее всего, уже с 1 апреля стоимость изменится практически на все карусели», — рассказали URA.RU в городском парке культуры и отдыха.

Там отметили, что пока точно неизвестно, насколько подорожают билеты на аттракционы. При этом, по планам руководства, в парке будут проводиться акционные дни, а также появятся социальные аттракционы для детей, на которых будет действовать льготный тариф.

Агентство направило запрос руководству городского парка культуры и отдыха. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени изменятся цены на аттракционы в городском парке культуры и отдыха. Об этом сообщили в учреждении. Новый прайс будет действовать уже с апреля. «У нас будут меняться цены, пересматриваться ценовая политика. Скорее всего, уже с 1 апреля стоимость изменится практически на все карусели», — рассказали URA.RU в городском парке культуры и отдыха. Там отметили, что пока точно неизвестно, насколько подорожают билеты на аттракционы. При этом, по планам руководства, в парке будут проводиться акционные дни, а также появятся социальные аттракционы для детей, на которых будет действовать льготный тариф. Агентство направило запрос руководству городского парка культуры и отдыха. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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