В Тюмени изменятся цены на аттракционы в главном парке городе

В Тюмени изменятся цены на аттракционы в городском парке культуры и отдыха. Об этом сообщили в учреждении. Новый прайс будет действовать уже с апреля.
«У нас будут меняться цены, пересматриваться ценовая политика. Скорее всего, уже с 1 апреля стоимость изменится практически на все карусели», — рассказали URA.RU в городском парке культуры и отдыха.
Там отметили, что пока точно неизвестно, насколько подорожают билеты на аттракционы. При этом, по планам руководства, в парке будут проводиться акционные дни, а также появятся социальные аттракционы для детей, на которых будет действовать льготный тариф.
Агентство направило запрос руководству городского парка культуры и отдыха. Ответ на него ожидается.
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