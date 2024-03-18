В Тюмени изменятся цены на аттракционы в главном парке городе

18 марта 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Цены на билеты изменятся уже с апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени изменятся цены на аттракционы в городском парке культуры и отдыха. Об этом сообщили в учреждении. Новый прайс будет действовать уже с апреля. «У нас будут меняться цены, пересматриваться ценовая политика. Скорее всего, уже с 1 апреля стоимость изменится практически на все карусели», — рассказали URA.RU в городском парке культуры и отдыха. Там отметили, что пока точно неизвестно, насколько подорожают билеты на аттракционы. При этом, по планам руководства, в парке будут проводиться акционные дни, а также появятся социальные аттракционы для детей, на которых будет действовать льготный тариф. Агентство направило запрос руководству городского парка культуры и отдыха. Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени изменятся цены на аттракционы в городском парке культуры и отдыха. Об этом сообщили в учреждении. Новый прайс будет действовать уже с апреля. «У нас будут меняться цены, пересматриваться ценовая политика. Скорее всего, уже с 1 апреля стоимость изменится практически на все карусели», — рассказали URA.RU в городском парке культуры и отдыха. Там отметили, что пока точно неизвестно, насколько подорожают билеты на аттракционы. При этом, по планам руководства, в парке будут проводиться акционные дни, а также появятся социальные аттракционы для детей, на которых будет действовать льготный тариф. Агентство направило запрос руководству городского парка культуры и отдыха. Ответ на него ожидается.