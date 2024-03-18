Российские журналисты «похоронили» короля Британии. Скрин

Информация о смерти Карла III оказалась недостоверной
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Коронация Карла III. stock. Лондон, король, карл,  stock
Новость о смерти короля Британии Карла III оказалась фейком Фото:

Российские СМИ пишут, что король Британии Карл III скончался. Они ссылаются на сайт Букингемского дворца, который ничего не сообщал по этому поводу.

«Король Великобритании Карл III скончался, сообщает Букингемский дворец», — сообщает telegram-канал Mash. Спустя время журналисты написали, что это было фейком.

После этой новости о смерти стали писать и другие СМИ и telegram-каналы. Букингемский дворец никаких комментариев по этому поводу не давал. Спустя несколько минут после волны недостоверных новостей сайт перестал работать.

До этого у Карла III был обнаружен рак. Букингемский дворец не уточнял, какая форма онкологии у короля. Более подробно об этом — в материале URA.RU. Карл III стал королем 6 мая 2023 года. В 2024 году он был госпитализирован для лечения простаты.

Сайт Букингемского дворца не отвечает
Сайт Букингемского дворца не отвечает
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Российские СМИ пишут, что король Британии Карл III скончался. Они ссылаются на сайт Букингемского дворца, который ничего не сообщал по этому поводу. «Король Великобритании Карл III скончался, сообщает Букингемский дворец», — сообщает telegram-канал Mash. Спустя время журналисты написали, что это было фейком. После этой новости о смерти стали писать и другие СМИ и telegram-каналы. Букингемский дворец никаких комментариев по этому поводу не давал. Спустя несколько минут после волны недостоверных новостей сайт перестал работать. До этого у Карла III был обнаружен рак. Букингемский дворец не уточнял, какая форма онкологии у короля. Более подробно об этом — в материале URA.RU. Карл III стал королем 6 мая 2023 года. В 2024 году он был госпитализирован для лечения простаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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