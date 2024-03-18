Российские журналисты «похоронили» короля Британии. Скрин

Информация о смерти Карла III оказалась недостоверной

18 марта 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Новость о смерти короля Британии Карла III оказалась фейком Фото: Министерство обороны Великобритании Российские СМИ пишут, что король Британии Карл III скончался. Они ссылаются на сайт Букингемского дворца, который ничего не сообщал по этому поводу. «Король Великобритании Карл III скончался, сообщает Букингемский дворец», — сообщает telegram-канал Mash. Спустя время журналисты написали, что это было фейком. После этой новости о смерти стали писать и другие СМИ и telegram-каналы. Букингемский дворец никаких комментариев по этому поводу не давал. Спустя несколько минут после волны недостоверных новостей сайт перестал работать. До этого у Карла III был обнаружен рак. Букингемский дворец не уточнял, какая форма онкологии у короля. Более подробно об этом — в материале URA.RU. Карл III стал королем 6 мая 2023 года. В 2024 году он был госпитализирован для лечения простаты. Сайт Букингемского дворца не отвечает Фото: скриншот сайта Букингемского дворца Фото: скриншот telegram-канала НТВ / https://t.me/ntvnews Фото: скриншот telegram-канала RT / https://t.me/rt_russian Фото: скриншот telegram-канала Baza / https://t.me/bazabazon Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские СМИ пишут, что король Британии Карл III скончался. Они ссылаются на сайт Букингемского дворца, который ничего не сообщал по этому поводу. «Король Великобритании Карл III скончался, сообщает Букингемский дворец», — сообщает telegram-канал Mash. Спустя время журналисты написали, что это было фейком. После этой новости о смерти стали писать и другие СМИ и telegram-каналы. Букингемский дворец никаких комментариев по этому поводу не давал. Спустя несколько минут после волны недостоверных новостей сайт перестал работать. До этого у Карла III был обнаружен рак. Букингемский дворец не уточнял, какая форма онкологии у короля. Более подробно об этом — в материале URA.RU. Карл III стал королем 6 мая 2023 года. В 2024 году он был госпитализирован для лечения простаты.