Новость о смерти короля Британии Карла III оказалась фейкомФото: Министерство обороны Великобритании
Российские СМИ пишут, что король Британии Карл III скончался. Они ссылаются на сайт Букингемского дворца, который ничего не сообщал по этому поводу.
«Король Великобритании Карл III скончался, сообщает Букингемский дворец», — сообщает telegram-канал Mash. Спустя время журналисты написали, что это было фейком.
После этой новости о смерти стали писать и другие СМИ и telegram-каналы. Букингемский дворец никаких комментариев по этому поводу не давал. Спустя несколько минут после волны недостоверных новостей сайт перестал работать.
До этого у Карла III был обнаружен рак. Букингемский дворец не уточнял, какая форма онкологии у короля. Более подробно об этом — в материале URA.RU. Карл III стал королем 6 мая 2023 года. В 2024 году он был госпитализирован для лечения простаты.
Российские СМИ пишут, что король Британии Карл III скончался. Они ссылаются на сайт Букингемского дворца, который ничего не сообщал по этому поводу. «Король Великобритании Карл III скончался, сообщает Букингемский дворец», — сообщает telegram-канал Mash. Спустя время журналисты написали, что это было фейком. После этой новости о смерти стали писать и другие СМИ и telegram-каналы. Букингемский дворец никаких комментариев по этому поводу не давал. Спустя несколько минут после волны недостоверных новостей сайт перестал работать. До этого у Карла III был обнаружен рак. Букингемский дворец не уточнял, какая форма онкологии у короля. Более подробно об этом — в материале URA.RU. Карл III стал королем 6 мая 2023 года. В 2024 году он был госпитализирован для лечения простаты.