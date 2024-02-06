Как на Западе отреагировали на новость о раке у короля Карла III

Sky News: Карл III не намерен приостанавливать свои обязанности из-за рака

06 февраля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

У Карла III обнаружен рак, уточнили в Букингемском дворце Фото: Министерство обороны Великобритании Букингемский дворец в ночь на 6 февраля объявил, что король Великобритании Карл III сложит с себя полномочия из-за онкологического заболевания. Чарльз (настоящее имя короля) взошел на престол в сентябре 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II. Ему на тот момент было 73 года. Несмотря на заболевание, король не намерен приостанавливать свои обязанности, передает телеканал Sky News . URA.RU приводит реакцию зарубежных изданий на известия о раке у Карла III. Взгляд западных лидеров Американский президент Джо Байден во время встречи с избирателями в Лас-Вегасе отреагировал на печальные известия о здоровье британского короля. Он заявил, что беспокоится о состоянии Карла III, добавив, что надеется на личный разговор с ним. Экс-глава США Дональд Трамп также дал понять, что беспокоится о короле, назвав его замечательным человеком. Он добавил, что все в Америке молятся за быстрейшее выздоровление британского монарха. Первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нилл в соцсетях выразила соболезнования в связи с ухудшением здоровья Карла III и пожелала ему выздоровления. С пожеланиями скорейшего выздоровления высказались канадский лидер Джастин Трюдо и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Поддержкой Чарльза отметился премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон. Он пожелал здоровья от имени всей своей нации. Реакция королевской семьи Сын короля, принц Гарри, который еще в 2020 году сложил с себя полномочия члена королевской семьи, после известий о заболевании своего отца намерен вернуться в Британию, чтобы навестить своего отца. В настоящий момент он вместе со своей супругой Меган Маркл проживает в США. Что касается еще одного сына короля — принца Уильяма, тот в последнее время отсутствовал на публичных мероприятиях, так как ухаживает за своей женой Кэтрин, которая недавно прошла через операции. Пока что Уильям никак публично не отреагировал на известия об онкологии у своего отца. Однако PA Media сообщает, что принц Уэльский собирается выполнить некоторые обязанности от имени своего отца. Поддержка от британских властей Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем аккаунте в X выразил слова поддержки Карлу III. Он добавил, что не сомневается в дальнейшем выздоровлении Чарльза. Лидер Лейбористской партии Кейр Стармер также уточнил, что ожидает возвращения короля вместе с членами партии. Какой рак диагностировали у Карла III Новость по теме Карл III сложит обязанности из-за рака: заявления Букингемского дворца Букингемский дворец не уточнил, какая форма онкологии у Карла III, однако отдельно было упомянуто, что у монарха не «рак простаты». Результаты тестов не разглашаются, но предположительно у короля брали анализы крови и биопсии. Также он прошел через сканирование. В настоящий момент Карл III находится у себя дома, однако неизвестно, где именно он будет лечиться от рака. Вероятно, он может пройти через курс химиотерапии, передает Sky News. Пока король проходит лечение, предполагается, что он по-прежнему будет обрабатывать государственные документы и проводить еженедельные аудиенции у премьер-министра страны Сунака. Однако король ограничит проведение публичных мероприятий. Изначально предполагалось, что он сложит с себя полномочия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Букингемский дворец в ночь на 6 февраля объявил, что король Великобритании Карл III сложит с себя полномочия из-за онкологического заболевания. Чарльз (настоящее имя короля) взошел на престол в сентябре 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II. Ему на тот момент было 73 года. Несмотря на заболевание, король не намерен приостанавливать свои обязанности, передает телеканал Sky News. URA.RU приводит реакцию зарубежных изданий на известия о раке у Карла III. Американский президент Джо Байден во время встречи с избирателями в Лас-Вегасе отреагировал на печальные известия о здоровье британского короля. Он заявил, что беспокоится о состоянии Карла III, добавив, что надеется на личный разговор с ним. Экс-глава США Дональд Трамп также дал понять, что беспокоится о короле, назвав его замечательным человеком. Он добавил, что все в Америке молятся за быстрейшее выздоровление британского монарха. Первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нилл в соцсетях выразила соболезнования в связи с ухудшением здоровья Карла III и пожелала ему выздоровления. С пожеланиями скорейшего выздоровления высказались канадский лидер Джастин Трюдо и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Поддержкой Чарльза отметился премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон. Он пожелал здоровья от имени всей своей нации. Сын короля, принц Гарри, который еще в 2020 году сложил с себя полномочия члена королевской семьи, после известий о заболевании своего отца намерен вернуться в Британию, чтобы навестить своего отца. В настоящий момент он вместе со своей супругой Меган Маркл проживает в США. Что касается еще одного сына короля — принца Уильяма, тот в последнее время отсутствовал на публичных мероприятиях, так как ухаживает за своей женой Кэтрин, которая недавно прошла через операции. Пока что Уильям никак публично не отреагировал на известия об онкологии у своего отца. Однако PA Media сообщает, что принц Уэльский собирается выполнить некоторые обязанности от имени своего отца. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем аккаунте в X выразил слова поддержки Карлу III. Он добавил, что не сомневается в дальнейшем выздоровлении Чарльза. Лидер Лейбористской партии Кейр Стармер также уточнил, что ожидает возвращения короля вместе с членами партии. Букингемский дворец не уточнил, какая форма онкологии у Карла III, однако отдельно было упомянуто, что у монарха не «рак простаты». Результаты тестов не разглашаются, но предположительно у короля брали анализы крови и биопсии. Также он прошел через сканирование. В настоящий момент Карл III находится у себя дома, однако неизвестно, где именно он будет лечиться от рака. Вероятно, он может пройти через курс химиотерапии, передает Sky News. Пока король проходит лечение, предполагается, что он по-прежнему будет обрабатывать государственные документы и проводить еженедельные аудиенции у премьер-министра страны Сунака. Однако король ограничит проведение публичных мероприятий. Изначально предполагалось, что он сложит с себя полномочия.