В Кургане тотальная нехватка водителей и учителей

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В Курганской области не хватает безработных, чтобы закрыть вакансии Фото:

В Курганской области зафиксировали острую нехватку сотрудников на специальности водители, учителя и врачи. При этом, в городе также нет достаточного количества безработных, чтобы закрыть вакансии. Об этом сообщается на сайте Центра занятости населения.

«Сравнение спроса и предложения по профессиям, наиболее востребованным работодателями в банке вакансий Курганской области по данным на 1 февраля 2024 года. Водитель автомобиля: 346 вакансий и 100 безработных на место. Учитель: 342 вакансии и 13 человек. Врач: 281 вакансия и ни одного безработного», — указано на сайте мэрии.

При этом, не хватает безработных в сфере военной службы (в этой области создано 100 вакансий, но в Центре занятости числятся только один человек). Также нет никого на должность оператора станков с программным обеспечением, хотя там поступило около 215 предложений. Также нет безработных на специальность электрогазосварщика и токаря (при открытых 281 и 215 вакансиях соответственно).

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выросла средняя предлагаемая зарплата (та оплата труда, которую работодатель готов предложить сотруднику). Показатель увеличился на 35%.

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В Курганской области зафиксировали острую нехватку сотрудников на специальности водители, учителя и врачи. При этом, в городе также нет достаточного количества безработных, чтобы закрыть вакансии. Об этом сообщается на сайте Центра занятости населения. «Сравнение спроса и предложения по профессиям, наиболее востребованным работодателями в банке вакансий Курганской области по данным на 1 февраля 2024 года. Водитель автомобиля: 346 вакансий и 100 безработных на место. Учитель: 342 вакансии и 13 человек. Врач: 281 вакансия и ни одного безработного», — указано на сайте мэрии. При этом, не хватает безработных в сфере военной службы (в этой области создано 100 вакансий, но в Центре занятости числятся только один человек). Также нет никого на должность оператора станков с программным обеспечением, хотя там поступило около 215 предложений. Также нет безработных на специальность электрогазосварщика и токаря (при открытых 281 и 215 вакансиях соответственно). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выросла средняя предлагаемая зарплата (та оплата труда, которую работодатель готов предложить сотруднику). Показатель увеличился на 35%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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