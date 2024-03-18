В Кургане тотальная нехватка водителей и учителей

18 марта 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

В Курганской области не хватает безработных, чтобы закрыть вакансии Фото: Илья Московец © URA.RU В Курганской области зафиксировали острую нехватку сотрудников на специальности водители, учителя и врачи. При этом, в городе также нет достаточного количества безработных, чтобы закрыть вакансии. Об этом сообщается на сайте Центра занятости населения. «Сравнение спроса и предложения по профессиям, наиболее востребованным работодателями в банке вакансий Курганской области по данным на 1 февраля 2024 года. Водитель автомобиля: 346 вакансий и 100 безработных на место. Учитель: 342 вакансии и 13 человек. Врач: 281 вакансия и ни одного безработного», — указано на сайте мэрии. При этом, не хватает безработных в сфере военной службы (в этой области создано 100 вакансий, но в Центре занятости числятся только один человек). Также нет никого на должность оператора станков с программным обеспечением, хотя там поступило около 215 предложений. Также нет безработных на специальность электрогазосварщика и токаря (при открытых 281 и 215 вакансиях соответственно). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выросла средняя предлагаемая зарплата (та оплата труда, которую работодатель готов предложить сотруднику). Показатель увеличился на 35%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области зафиксировали острую нехватку сотрудников на специальности водители, учителя и врачи. При этом, в городе также нет достаточного количества безработных, чтобы закрыть вакансии. Об этом сообщается на сайте Центра занятости населения. «Сравнение спроса и предложения по профессиям, наиболее востребованным работодателями в банке вакансий Курганской области по данным на 1 февраля 2024 года. Водитель автомобиля: 346 вакансий и 100 безработных на место. Учитель: 342 вакансии и 13 человек. Врач: 281 вакансия и ни одного безработного», — указано на сайте мэрии. При этом, не хватает безработных в сфере военной службы (в этой области создано 100 вакансий, но в Центре занятости числятся только один человек). Также нет никого на должность оператора станков с программным обеспечением, хотя там поступило около 215 предложений. Также нет безработных на специальность электрогазосварщика и токаря (при открытых 281 и 215 вакансиях соответственно). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выросла средняя предлагаемая зарплата (та оплата труда, которую работодатель готов предложить сотруднику). Показатель увеличился на 35%.