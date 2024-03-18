Под Челябинском построят новый ЖК со школой и детсадом. Фото

18 марта 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Четвертый дом застройщик должен будет возвести до конца сентября 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Под Челябинском в Сосновском районе в поселке Красное поле возведут новый малоэтажный микрорайон. Новый жилой комплекс будет включать в себя 24 четырехэтажных кирпичных дома, школу на 1100 мест и детсад на 200 мест. Реализовать проект планируется к сентябрю 2024 года, сообщается на сайте о недвижимости. «Строительство нового ЖК под Челябинском в Сосновском районе в поселке Красное поле. Будет построено 24 четырехэтажных кирпичных дома, школа на 1100 мест и детсад на 200 мест. Проектная документация на 4 дома. Застройщик — ООО СЗ МС-Инвест. Сдача в эксплуатацию последнего здания запланирована на сентябрь 2026 года», — говорится в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИЖС). В кирпичных домах комфорт-класса возведут квартиры разной площади — от студий до четырехкомнатных. Их площадь составит от 29 до 125 квадратных метров. Квартиры на первом этаже будут с отдельным входом и собственной террасой. Также будут квартиры с террасами на крыше, у подъездов не будет ступеней — для создания безбарьерной среды. Также планируется полностью благоустроить данный микрорайон. Будут возведены парки, кафе, магазины, стоянки. На территории появятся детские и спортивные площадки, школа, детсад и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с открытыми спортивными площадками. Как сообщается на сайте, реализовывать квартиры в новостройках будут с использованием счетов эскроу. Согласно проектной декларации, все четыре дома, включающие 297 квартир, застройщик должен будет сдать до 30 сентября 2026 года. Строительство будет проходить в несколько этапов. При этом первые дома планируется сдать уже во второй половине 2024 года. В кирпичных домах комфорт-класса возведут квартиры разной площади — от студий до четырехкомнатных Фото: сайт: наш.дом.рф Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Челябинском в Сосновском районе в поселке Красное поле возведут новый малоэтажный микрорайон. Новый жилой комплекс будет включать в себя 24 четырехэтажных кирпичных дома, школу на 1100 мест и детсад на 200 мест. Реализовать проект планируется к сентябрю 2024 года, сообщается на сайте о недвижимости. «Строительство нового ЖК под Челябинском в Сосновском районе в поселке Красное поле. Будет построено 24 четырехэтажных кирпичных дома, школа на 1100 мест и детсад на 200 мест. Проектная документация на 4 дома. Застройщик — ООО СЗ МС-Инвест. Сдача в эксплуатацию последнего здания запланирована на сентябрь 2026 года», — говорится в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИЖС). В кирпичных домах комфорт-класса возведут квартиры разной площади — от студий до четырехкомнатных. Их площадь составит от 29 до 125 квадратных метров. Квартиры на первом этаже будут с отдельным входом и собственной террасой. Также будут квартиры с террасами на крыше, у подъездов не будет ступеней — для создания безбарьерной среды. Также планируется полностью благоустроить данный микрорайон. Будут возведены парки, кафе, магазины, стоянки. На территории появятся детские и спортивные площадки, школа, детсад и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с открытыми спортивными площадками. Как сообщается на сайте, реализовывать квартиры в новостройках будут с использованием счетов эскроу. Согласно проектной декларации, все четыре дома, включающие 297 квартир, застройщик должен будет сдать до 30 сентября 2026 года. Строительство будет проходить в несколько этапов. При этом первые дома планируется сдать уже во второй половине 2024 года.