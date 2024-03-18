В Березниках глыба льда, упавшая с крыши, убила девушку. Фото

18 марта 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Медики скорой помощи пытались помочь девушке, но спасти ее не удалось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Березниках глыба льда упала с крыши на проходившую по улице девушку и убила ее. Фотографию с места событий очевидцы опубликовали в сообществе «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Глыба льда упала с крыши дома по ул. Советский проспект, 10 на проходящую мимо девушку. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь, но врачи уже ничем не смогли помочь», — написали местные жители. В соцсети отмечается, что здание, с которого упал снег обслуживает управляющая компания «ООО ЖПЭТ». Связаться с представителями управляющей компании агентству не удалось. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. В 2023 году глава Березников Алексей Казаченко ругался на управляющие компании из-за плохой очистки крыш от снега и льда. Тогда снежная глыба упала на женщину, в тяжелом состоянии она была доставлена в больницу. Девушка скончалась на месте Фото из группы «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Березниках глыба льда упала с крыши на проходившую по улице девушку и убила ее. Фотографию с места событий очевидцы опубликовали в сообществе «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Глыба льда упала с крыши дома по ул. Советский проспект, 10 на проходящую мимо девушку. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь, но врачи уже ничем не смогли помочь», — написали местные жители. В соцсети отмечается, что здание, с которого упал снег обслуживает управляющая компания «ООО ЖПЭТ». Связаться с представителями управляющей компании агентству не удалось. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. В 2023 году глава Березников Алексей Казаченко ругался на управляющие компании из-за плохой очистки крыш от снега и льда. Тогда снежная глыба упала на женщину, в тяжелом состоянии она была доставлена в больницу.