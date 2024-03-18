В Березниках глыба льда, упавшая с крыши, убила девушку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы, машина скорой помощи, скорая помошь
Медики скорой помощи пытались помочь девушке, но спасти ее не удалось Фото:

В Березниках глыба льда упала с крыши на проходившую по улице девушку и убила ее. Фотографию с места событий очевидцы опубликовали в сообществе «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Глыба льда упала с крыши дома по ул. Советский проспект, 10 на проходящую мимо девушку. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь, но врачи уже ничем не смогли помочь», — написали местные жители.

В соцсети отмечается, что здание, с которого упал снег обслуживает управляющая компания «ООО ЖПЭТ». Связаться с представителями управляющей компании агентству не удалось. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

В 2023 году глава Березников Алексей Казаченко ругался на управляющие компании из-за плохой очистки крыш от снега и льда. Тогда снежная глыба упала на женщину, в тяжелом состоянии она была доставлена в больницу.

Девушка скончалась на месте
Девушка скончалась на месте
Фото:

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В Березниках глыба льда упала с крыши на проходившую по улице девушку и убила ее. Фотографию с места событий очевидцы опубликовали в сообществе «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Глыба льда упала с крыши дома по ул. Советский проспект, 10 на проходящую мимо девушку. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь, но врачи уже ничем не смогли помочь», — написали местные жители. В соцсети отмечается, что здание, с которого упал снег обслуживает управляющая компания «ООО ЖПЭТ». Связаться с представителями управляющей компании агентству не удалось. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. В 2023 году глава Березников Алексей Казаченко ругался на управляющие компании из-за плохой очистки крыш от снега и льда. Тогда снежная глыба упала на женщину, в тяжелом состоянии она была доставлена в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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