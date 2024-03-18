В Березниках глыба льда упала с крыши на проходившую по улице девушку и убила ее. Фотографию с места событий очевидцы опубликовали в сообществе «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте».
«Глыба льда упала с крыши дома по ул. Советский проспект, 10 на проходящую мимо девушку. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь, но врачи уже ничем не смогли помочь», — написали местные жители.
В соцсети отмечается, что здание, с которого упал снег обслуживает управляющая компания «ООО ЖПЭТ». Связаться с представителями управляющей компании агентству не удалось. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.
В 2023 году глава Березников Алексей Казаченко ругался на управляющие компании из-за плохой очистки крыш от снега и льда. Тогда снежная глыба упала на женщину, в тяжелом состоянии она была доставлена в больницу.
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