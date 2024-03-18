В Кургане устраняют потоп на улице Дзержинского

В Кургане коммунальщики устраняют подтопление улицы Дзержинского водой из коллектора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.
«На место выезжал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Роман Медведев. Перед подрядчиком поставлены задачи по незамедлительному устранению нештатной ситуации и удалению воды с проезжей части в максимально сжатые сроки. В настоящее время насосы включены, работают в штатном режиме. Вода убывает», — сообщили в мэрии.
Причиной подтопления улицы Дзержинского в Кургане стало короткое замыкание на кабельной линии. Из-за него произошел сбой в работе перекачивающей станции, и вода вышла на проезжую часть. Замыкание оперативно было устранено. Коммунальщики будут откачивать воду до полного устранения последствий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.