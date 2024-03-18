В Кургане устраняют потоп на улице Дзержинского

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Коммунальщики откачивают воду, затопившую проезжу часть Фото:

В Кургане коммунальщики устраняют подтопление улицы Дзержинского водой из коллектора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.

«На место выезжал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Роман Медведев. Перед подрядчиком поставлены задачи по незамедлительному устранению нештатной ситуации и удалению воды с проезжей части в максимально сжатые сроки. В настоящее время насосы включены, работают в штатном режиме. Вода убывает», — сообщили в мэрии.

Причиной подтопления улицы Дзержинского в Кургане стало короткое замыкание на кабельной линии. Из-за него произошел сбой в работе перекачивающей станции, и вода вышла на проезжую часть. Замыкание оперативно было устранено. Коммунальщики будут откачивать воду до полного устранения последствий.

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В Кургане коммунальщики устраняют подтопление улицы Дзержинского водой из коллектора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана. «На место выезжал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Роман Медведев. Перед подрядчиком поставлены задачи по незамедлительному устранению нештатной ситуации и удалению воды с проезжей части в максимально сжатые сроки. В настоящее время насосы включены, работают в штатном режиме. Вода убывает», — сообщили в мэрии. Причиной подтопления улицы Дзержинского в Кургане стало короткое замыкание на кабельной линии. Из-за него произошел сбой в работе перекачивающей станции, и вода вышла на проезжую часть. Замыкание оперативно было устранено. Коммунальщики будут откачивать воду до полного устранения последствий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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