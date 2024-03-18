Общество ЖКХ и Городская среда Куда в Тюмени пожаловаться на лужи Тюменцам предлагают жаловаться на лужи на портале администрации 18 марта 2024 в 18:54 Размер текста - 17 + Пожаловаться на плохо убранные улицы и лужи можно на портале «Тюмень — наш дом» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жители Тюмени могут пожаловаться на лужи во дворах и на улицах города на портале «Тюмень — наш дом». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «За содержание придомовой территории отвечают управляющие организации. За уборку прилегающей территории к своим объектам различные организации отвечают самостоятельно. Общественные зоны должны убираться подрядными организациями. <…> Напомним, что сообщить о необходимости уборки различных территорий города можно на портал „Тюмень — наш дом“», — сообщили в мэрии. УК также обязаны очистить кровли, отремонтировать отмостки и помыть двери в подъезды и окна в местах общего пользования. Найти контакты организаций можно также на портале мэрии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители Тюмени могут пожаловаться на лужи во дворах и на улицах города на портале «Тюмень — наш дом». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «За содержание придомовой территории отвечают управляющие организации. За уборку прилегающей территории к своим объектам различные организации отвечают самостоятельно. Общественные зоны должны убираться подрядными организациями. <…> Напомним, что сообщить о необходимости уборки различных территорий города можно на портал „Тюмень — наш дом“», — сообщили в мэрии. УК также обязаны очистить кровли, отремонтировать отмостки и помыть двери в подъезды и окна в местах общего пользования. Найти контакты организаций можно также на портале мэрии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям