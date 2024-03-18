Куда в Тюмени пожаловаться на лужи

Жители Тюмени могут пожаловаться на лужи во дворах и на улицах города на портале «Тюмень — наш дом». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«За содержание придомовой территории отвечают управляющие организации. За уборку прилегающей территории к своим объектам различные организации отвечают самостоятельно. Общественные зоны должны убираться подрядными организациями. <…> Напомним, что сообщить о необходимости уборки различных территорий города можно на портал „Тюмень — наш дом“», — сообщили в мэрии.
УК также обязаны очистить кровли, отремонтировать отмостки и помыть двери в подъезды и окна в местах общего пользования. Найти контакты организаций можно также на портале мэрии.
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