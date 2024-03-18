Куда в Тюмени пожаловаться на лужи

Тюменцам предлагают жаловаться на лужи на портале администрации
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Общественная жизнь. Пермь , ребенок, снег, лужи, дети, весна, осень, обувь
Пожаловаться на плохо убранные улицы и лужи можно на портале «Тюмень — наш дом» Фото:

Жители Тюмени могут пожаловаться на лужи во дворах и на улицах города на портале «Тюмень — наш дом». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«За содержание придомовой территории отвечают управляющие организации. За уборку прилегающей территории к своим объектам различные организации отвечают самостоятельно. Общественные зоны должны убираться подрядными организациями. <…> Напомним, что сообщить о необходимости уборки различных территорий города можно на портал „Тюмень — наш дом“», — сообщили в мэрии.

УК также обязаны очистить кровли, отремонтировать отмостки и помыть двери в подъезды и окна в местах общего пользования. Найти контакты организаций можно также на портале мэрии.

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Жители Тюмени могут пожаловаться на лужи во дворах и на улицах города на портале «Тюмень — наш дом». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «За содержание придомовой территории отвечают управляющие организации. За уборку прилегающей территории к своим объектам различные организации отвечают самостоятельно. Общественные зоны должны убираться подрядными организациями. <…> Напомним, что сообщить о необходимости уборки различных территорий города можно на портал „Тюмень — наш дом“», — сообщили в мэрии. УК также обязаны очистить кровли, отремонтировать отмостки и помыть двери в подъезды и окна в местах общего пользования. Найти контакты организаций можно также на портале мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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