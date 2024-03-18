Звезда фильма «Приключения Электроника» отменил концерт в Челябинске

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Пресс-подход с участниками оркестра волынщиков “City Pipes” в Филармонии. Екатеринбург, микрофон
Юрий Торсуев отменил концерт в Челябинске из-за отсутствия продаж Фото:

В Челябинске отменен концерт звезды фильма «Приключения Электроника» Юрия Торсуева. Мероприятие было запланировано на 12 апреля, сообщается на официальном сайте городских зрелищных касс.

«Концерт Юрия Торсуева „Сыроежкин это я“, запланированный на 12 апреля, отменяется. Приносим извинения неудобства», — говорится в сообщении.

Причиной отмены стало отсутствие спроса на концерт, сообщил URA.RU организатор. Деньги за уже купленные билеты обещают вернуть в ближайшее время.

В «Приключениях Электроника» Сыроежкина сыграл Торсуев. Вместе с ним снимался его брат близнец Владимир. Там он сыграл робота Электроника. На своем концерте Торсуев собирался исполнить песни из этого детского фильма, а также спеть вместе с солисткой московских мюзиклов Ксенией Кастор новые музыкальные композиции.

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В Челябинске отменен концерт звезды фильма «Приключения Электроника» Юрия Торсуева. Мероприятие было запланировано на 12 апреля, сообщается на официальном сайте городских зрелищных касс. «Концерт Юрия Торсуева „Сыроежкин это я“, запланированный на 12 апреля, отменяется. Приносим извинения неудобства», — говорится в сообщении. Причиной отмены стало отсутствие спроса на концерт, сообщил URA.RU организатор. Деньги за уже купленные билеты обещают вернуть в ближайшее время. В «Приключениях Электроника» Сыроежкина сыграл Торсуев. Вместе с ним снимался его брат близнец Владимир. Там он сыграл робота Электроника. На своем концерте Торсуев собирался исполнить песни из этого детского фильма, а также спеть вместе с солисткой московских мюзиклов Ксенией Кастор новые музыкальные композиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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