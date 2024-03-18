Двое курганцев пытались совершить поджег двери квартиры «по заказу» третьего лица. Мужчины облили дверь бензином, но поджечь ее не успели — их спугнул житель соседней квартиры, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области. Подозреваемые задержаны.
«В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по г. Кургану поступило сообщение о попытке поджога двери одной из квартир жилого дома. Один из злоумышленников облил бензином пространство около двери и намеревался совершить поджог. Его сообщник находился рядом и снимал происходящее на камеру телефона. Их спугнул один из жильцов, проживающий в соседней квартире. Когда он стал открывать дверь своей квартиры, сообщники скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении ведомства.
Полицейские задержали двух подозреваемых мужчин 26 и 30 лет. Оба были ранее судимы. Они планировали совершить поджог по заказу третьего лица, с которым у квартиросъемщика был конфликт. Квартира, как выяснилось, принадлежит родственнице квартиросъемщика. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167 УК РФ).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.