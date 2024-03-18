Курганцы по заказу облили дверь квартиры бензином и пытались поджечь ее. Видео

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Клипарт. Нижневартовск, зажигалка, огонь
Двое судимых курганцев пытались совершить поджог двери квартиры Фото:

Двое курганцев пытались совершить поджег двери квартиры «по заказу» третьего лица. Мужчины облили дверь бензином, но поджечь ее не успели — их спугнул житель соседней квартиры, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области. Подозреваемые задержаны.

«В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по г. Кургану поступило сообщение о попытке поджога двери одной из квартир жилого дома. Один из злоумышленников облил бензином пространство около двери и намеревался совершить поджог. Его сообщник находился рядом и снимал происходящее на камеру телефона. Их спугнул один из жильцов, проживающий в соседней квартире. Когда он стал открывать дверь своей квартиры, сообщники скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские задержали двух подозреваемых мужчин 26 и 30 лет. Оба были ранее судимы. Они планировали совершить поджог по заказу третьего лица, с которым у квартиросъемщика был конфликт. Квартира, как выяснилось, принадлежит родственнице квартиросъемщика. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167 УК РФ).

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Двое курганцев пытались совершить поджег двери квартиры «по заказу» третьего лица. Мужчины облили дверь бензином, но поджечь ее не успели — их спугнул житель соседней квартиры, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области. Подозреваемые задержаны. «В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по г. Кургану поступило сообщение о попытке поджога двери одной из квартир жилого дома. Один из злоумышленников облил бензином пространство около двери и намеревался совершить поджог. Его сообщник находился рядом и снимал происходящее на камеру телефона. Их спугнул один из жильцов, проживающий в соседней квартире. Когда он стал открывать дверь своей квартиры, сообщники скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении ведомства. Полицейские задержали двух подозреваемых мужчин 26 и 30 лет. Оба были ранее судимы. Они планировали совершить поджог по заказу третьего лица, с которым у квартиросъемщика был конфликт. Квартира, как выяснилось, принадлежит родственнице квартиросъемщика. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167 УК РФ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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