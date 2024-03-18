Губернатор Куйвашев поблагодарил свердловчан за участие в выборах президента РФ

Жители Свердловской области показали рекордную явку на выборах президента РФ, в связи с чем губернатор региона Евгений Куйвашев поблагодарил свердловчан за активную гражданскую позицию. Об этом рассказали в департаменте информационной политики.
«Евгений Куйвашев также поблагодарил членов избиркомов, которые провели выборы на высоком организационном уровне. Он отметил и работу российских и международных наблюдателей, а также Центра общественного наблюдения, которые обеспечили легитимность выборов», — сказано в сообщении.
Отдельную благодарность глава Среднего Урала выразил силовикам, отвечающим за безопасность на избирательных участках. «Безопасность на участках обеспечивали более 20 тысяч человек», — отметили в ДИПе.
Выборы президента проходили 15 — 17 марта. Главный итог президентских выборов в Свердловской области — рекордные явка и уровень поддержки Владимира Путина. Куйвашев вместе со своей командой перевыполнили установленный Кремлем план.
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