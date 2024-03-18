Губернатор Куйвашев поблагодарил свердловчан за участие в выборах президента РФ

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Выборы 2024. Екатеринбург, куйвашев евгений, явка избирателей, голосование
Также Евгений Куйвашев обратился к членам избиркомов и силовикам Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Жители Свердловской области показали рекордную явку на выборах президента РФ, в связи с чем губернатор региона Евгений Куйвашев поблагодарил свердловчан за активную гражданскую позицию. Об этом рассказали в департаменте информационной политики.

«Евгений Куйвашев также поблагодарил членов избиркомов, которые провели выборы на высоком организационном уровне. Он отметил и работу российских и международных наблюдателей, а также Центра общественного наблюдения, которые обеспечили легитимность выборов», — сказано в сообщении.

Отдельную благодарность глава Среднего Урала выразил силовикам, отвечающим за безопасность на избирательных участках. «Безопасность на участках обеспечивали более 20 тысяч человек», — отметили в ДИПе.

Выборы президента проходили 15 — 17 марта. Главный итог президентских выборов в Свердловской области — рекордные явка и уровень поддержки Владимира Путина. Куйвашев вместе со своей командой перевыполнили установленный Кремлем план.

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Жители Свердловской области показали рекордную явку на выборах президента РФ, в связи с чем губернатор региона Евгений Куйвашев поблагодарил свердловчан за активную гражданскую позицию. Об этом рассказали в департаменте информационной политики. «Евгений Куйвашев также поблагодарил членов избиркомов, которые провели выборы на высоком организационном уровне. Он отметил и работу российских и международных наблюдателей, а также Центра общественного наблюдения, которые обеспечили легитимность выборов», — сказано в сообщении. Отдельную благодарность глава Среднего Урала выразил силовикам, отвечающим за безопасность на избирательных участках. «Безопасность на участках обеспечивали более 20 тысяч человек», — отметили в ДИПе. Выборы президента проходили 15 — 17 марта. Главный итог президентских выборов в Свердловской области — рекордные явка и уровень поддержки Владимира Путина. Куйвашев вместе со своей командой перевыполнили установленный Кремлем план.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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