Политика Выборы Губернатор Куйвашев поблагодарил свердловчан за участие в выборах президента РФ 18 марта 2024 в 20:22 Размер текста - 17 + Также Евгений Куйвашев обратился к членам избиркомов и силовикам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Жители Свердловской области показали рекордную явку на выборах президента РФ, в связи с чем губернатор региона Евгений Куйвашев поблагодарил свердловчан за активную гражданскую позицию. Об этом рассказали в департаменте информационной политики. «Евгений Куйвашев также поблагодарил членов избиркомов, которые провели выборы на высоком организационном уровне. Он отметил и работу российских и международных наблюдателей, а также Центра общественного наблюдения, которые обеспечили легитимность выборов», — сказано в сообщении. Отдельную благодарность глава Среднего Урала выразил силовикам, отвечающим за безопасность на избирательных участках. «Безопасность на участках обеспечивали более 20 тысяч человек», — отметили в ДИПе. Выборы президента проходили 15 — 17 марта. Главный итог президентских выборов в Свердловской области — рекордные явка и уровень поддержки Владимира Путина. Куйвашев вместе со своей командой перевыполнили установленный Кремлем план. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители Свердловской области показали рекордную явку на выборах президента РФ, в связи с чем губернатор региона Евгений Куйвашев поблагодарил свердловчан за активную гражданскую позицию. Об этом рассказали в департаменте информационной политики. «Евгений Куйвашев также поблагодарил членов избиркомов, которые провели выборы на высоком организационном уровне. Он отметил и работу российских и международных наблюдателей, а также Центра общественного наблюдения, которые обеспечили легитимность выборов», — сказано в сообщении. Отдельную благодарность глава Среднего Урала выразил силовикам, отвечающим за безопасность на избирательных участках. «Безопасность на участках обеспечивали более 20 тысяч человек», — отметили в ДИПе. Выборы президента проходили 15 — 17 марта. Главный итог президентских выборов в Свердловской области — рекордные явка и уровень поддержки Владимира Путина. Куйвашев вместе со своей командой перевыполнили установленный Кремлем план. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям